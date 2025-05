Atemnotsyndrom des Erwachsenen (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)

Alles, was die Lunge schädigt, kann ARDS hervorrufen. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen entwickelt sich ARDS infolge einer schweren, den ganzen Körper erfassenden Infektion (Sepsis) oder einer Lungenentzündung. Einige andere Ursachen umfassen:

Aspiration (Inhalation) von sauren Mageninhalten in die Lunge

Verbrennungen

Bestimmte Schwangerschaftskomplikationen (z. B. Fruchtwasserembolie, Präeklampsie, Infektion des Gebärmuttergewebes vor, während oder nach einer Fehlgeburt [septische Abtreibung] und andere).

Brustverletzung (Lungenprellung)

Koronararterien-Bypassoperation

Ertrinken

Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis)

Einatmen großer Mengen von Rauch

Einatmen anderer giftiger Gase

Schädigung der Lunge durch das Einatmen von hochkonzentriertem Sauerstoff

Lebensbedrohliche oder schwere Verletzungen

Überdosis von bestimmten Substanzen wie Heroin, Methadon, Propoxyphen oder Aspirin

Lungenentzündung (einschließlich als Folge von COVID-19)

Länger anhaltender oder bedrohlich niedriger Blutdruck (Kreislaufschock)

Lungenembolie

Schwere, systemische Infektion (Sepsis)

Schlaganfall oder Krampfanfall

Transfusionen von mehr als etwa 15 Blutkonserven in kurzer Zeit

Wenn die kleinen Lungenbläschen (Alveolen) und die winzigen Blutgefäße der Lunge (Kapillaren) geschädigt werden, treten Blut und Flüssigkeit in die Zwischenräume zwischen den Lungenbläschen und schließlich auch in die Alveolen selbst ein. Dass viele Alveolen zusammenfallen (was als Atelektase bezeichnet wird), kann auch auf einen Rückgang von Surfactant zurückzuführen sein. Surfactant ist eine Flüssigkeit, welche die Innenfläche der Alveolen auskleidet und sie dadurch stützt.

Flüssigkeit in den Lungenbläschen und zusammengefallene Alveolen beeinträchtigen den Übertritt von Sauerstoff aus der Atemluft in das Blut. Dadurch fällt der Sauerstoffgehalt im Blut stark ab. Da der Übertritt von Kohlendioxid aus dem Blut in die Atemluft nicht so stark behindert wird, verändert sich der Kohlendioxidgehalt im Blut nur geringfügig. Da das Atemversagen bei ARDS hauptsächlich auf einen niedrigen Sauerstoffgehalt zurückzuführen ist, wird es als hypoxämische respiratorische Insuffizienz angesehen.

Der durch ARDS verursachte geringere Sauerstoffgehalt im Blut und die Freisetzung bestimmter Eiweißstoffe (Zytokine), die in den verletzten Zellen der Lunge produziert werden, sowie weiße Blutkörperchen können Entzündungen und Komplikationen in anderen Organen hervorrufen. Dadurch können mehrere Organe ausfallen (man spricht in diesem Fall von multiplem Organversagen). Das Versagen der Organe kann schon sehr bald nach dem Einsetzen des Atemnotsyndroms oder erst Tage oder Wochen später beginnen. Hinzu kommt, dass Menschen mit ARDS einer Lungeninfektion nur wenig entgegenzusetzen haben und daher häufig an bakteriell bedingten Lungenentzündungen erkranken.