Alopezie (Haarausfall)

Wenn Frauen einen Überschuss an männlichen Geschlechtshormonen (Androgenüberschuss) haben oder (zum Beispiel genetisch bedingt) empfindlicher gegenüber den Auswirkungen männlicher Geschlechtshormone sind, kann es zum Ausfall des Haupthaares, zu Akne und zu Haarwuchs an Stellen kommen, die normalerweise eher Männern vorbehalten sind, wie Gesicht und Rumpf (Hirsutismus). Die häufigste Ursache übermäßigen Androgens bei Frauen ist das polyzystische Eierstocksyndrom (PCOS). Frauen mit PCOS leiden in der Regel an übermäßiger Gesichts- und Körperbehaarung und bei manchen Patientinnen kommt es zum Verlust der Kopfbehaarung, der sich vor allem am Scheitel entlang ausdehnt (Haarausfall vom weiblichen Typ). Die Virilisierung tritt auf, wenn der Androgenspiegel so hoch ist, dass er nicht nur zum Verlust der Kopfbehaarung führt, sondern auch andere Symptome hervorruft, wie tiefere Stimme, Verkleinerung der Brüste, erhöhte Muskelmasse, unregelmäßige Menstruationsblutungen, vergrößerter Klitoris (dem kleineren weiblichen Geschlechtsorgan, das dem Penis beim Mann entspricht) und gesteigerter Libido. In seltenen Fällen kann ein Eierstock- oder Nebennierentumor männliche Hormone ausschütten und eine Virilisierung verursachen. Eine Virilisierung kann auch bei Frauen entstehen, die zur Steigerung der sportlichen Leistung Anabolika anwenden, oder bei Frauen mit genetischen Störungen, die sich auf die Nebennieren auswirken (kongenitale adrenale Hyperplasie).