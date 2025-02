Schmerzen im Bewegungsapparat können von Erkrankungen der Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder, Schleimbeutel oder einer Kombination davon herrühren (siehe Einführung in die Biologie des Bewegungsapparats). Die häufigste Ursache für Schmerzen sind Verletzungen.

Knochenschmerzen sind meist tief, durchdringend oder dumpf. Sie sind häufig auf eine Verletzung zurückzuführen. Seltener werden Knochenschmerzen durch eine Knocheninfektion (Osteomyelitis), Hormonstörungen und Tumoren hervorgerufen.

Muskelschmerzen (auch Myalgien genannt) sind meist weniger intensiv als Knochenschmerzen, aber sehr unangenehm. Ein Wadenkrampf (eine lang anhaltende schmerzhafte Muskelkontraktion) verursacht aber auch einen intensiven Schmerz. Verletzungen, Durchblutungsstörungen des Muskels, Infektionen oder Tumoren können ebenfalls schmerzhaft sein. Polymyalgia rheumatica ist eine Erkrankung, die starke Schmerzen und Steifheit im Hals, in den Schultern, im Rücken und im Kreuz sowie in den Hüften verursacht.

Schmerzen in den Sehnen und Bändern sind häufig weniger intensiv als die Knochenschmerzen. Sie werden häufig als „stechend“ beschrieben und verstärken sich, wenn die betroffene Sehne oder das Band gedehnt oder bewegt wird, und nehmen in Ruhestellung ab. Sehnenschmerzen rühren zumeist von einer Sehnen- oder Sehnenscheidenentzündung, einer Epicondylitis humeri lateralis (Tennisellenbogen) oder einer Epicondylitis humeri medialis (Golferellenbogen) oder aber einer Sehnenverletzung her. In den meisten Fällen liegt eine Verletzung (Verstauchung) vor.

Schleimbeutelschmerzen können durch ein Trauma, Überbeanspruchung, Gicht oder eine Infektion ausgelöst werden. Schleimbeutel sind kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Säckchen, welche die Gelenke polstern. Normalerweise verstärkt sich der Schmerz bei Bewegungen, an denen der Schleimbeutel beteiligt ist, und nimmt in Ruhestellung ab. Der betroffene Schleimbeutel kann anschwellen.

Gelenkschmerzen (auch Arthralgie) können durch eine Gelenkentzündung (Arthritis) hervorgerufen werden. Bei Arthritis treten darüber hinaus Schwellungen auf. Eine Vielzahl von Erkrankungen kann Arthritis verursachen, unter anderem:

Arthritische Schmerzen können plötzlich auftreten (akut, z. B. nach einer Infektion, Verletzung oder bei Gicht) oder lang anhaltend sein (chronisch, z. B. bei rheumatoider Arthritis oder Arthrose). Arthritisschmerzen verschlimmern sich normalerweise, wenn das Gelenk bewegt wird, sind aber auch in Ruhestellung spürbar. Schmerzen in den gelenknahen Strukturen, wie den Bändern, Sehnen und Schleimbeuteln, scheinen aus dem Gelenk zu kommen.

Fibromyalgien können Schmerzen in Muskeln, Sehnen und Bändern verursachen. Der Schmerz tritt normalerweise an mehreren Stellen auf und führt dort zu Druckschmerzempfindlichkeit. Er lässt sich nur schwer genau beschreiben, kommt aber nicht aus dem Gelenk. Die Betroffenen klagen häufig über weitere Symptome, wie Erschöpfung und Schlafstörungen.

Bei einigen Erkrankungen des Bewegungsapparats liegt die Ursache für die Schmerzen in eingequetschten Nerven. Dazu gehören Tunnelsyndrome (z. B. das Karpaltunnelsyndrom, das Kubitaltunnelsyndrom und das Tarsaltunnelsyndrom). Der oft brennende Schmerz strahlt über die Nervenbahnen aus. Begleiterscheinungen sind häufig Kribbeln, Taubheit oder beides.

In einigen Fällen können vermeintliche Schmerzen des Bewegungsapparats auf eine andere Organerkrankung hindeuten. Bei Schulterschmerzen kann z. B. eine Lungen-, Milz- oder Gallenblasenerkrankung vorliegen. Rückenschmerzen können durch einen Nierenstein, ein Bauchaortenaneurysma, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder bei Frauen durch eine Beckenerkrankung verursacht werden. Schmerzen im Arm können auf einen Herzinfarkt (Myokardinfarkt) hinweisen.