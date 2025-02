Gelenkschmerzen: Mehrere Gelenke

Die zugrundeliegende Erkrankung wird behandelt. Bei einer Autoimmunerkrankung (z. B. systemischer Lupus erythematodes) muss das Immunsystem häufig durch ein Medikament unterdrückt werden. Patienten mit einer Gonorrhö-Infektion in den Gelenken benötigen Antibiotika.

Die Symptome lassen sich normalerweise bereits im Vorfeld einer Diagnose lindern. Entzündungen können zumeist mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) behandelt werden. Schmerzen ohne Entzündung lassen sich am besten mit Paracetamol behandeln. Ruhigstellung des Gelenks mit einer Schiene oder Schlinge kann die Schmerzen ebenfalls lindern. Wärmeanwendungen (z. B. mit einem Heizkissen) können Schmerzen aufgrund von Krämpfen in den Muskeln um die Gelenke (z. B. nach einer Verletzung) lindern. Kälteanwendungen (z. B. mit Eis) lindern Entzündungsschmerzen in den Gelenken. Wärme- und Kälteanwendungen sollten mindesten 15 Minuten dauern, um eine Tiefenwirkung zu erzielen. Die Haut muss dabei vor extremer Wärme oder Kälte geschützt werden. Eis sollte etwa in einen Plastikbeutel gefüllt und dieser mit einem Handtuch umwickelt werden.

Wenn der akute Schmerz und die Entzündung nachgelassen haben, kann eine Physiotherapie helfen, die Beweglichkeit wiederherzustellen und die umliegenden Muskeln zu stärken. Bei chronischer Arthritis ist eine regelmäßige Physiotherapie wichtig, um eine permanente Gelenksteife (Kontrakturen) und Muskelverlust (Atrophie) zu vermeiden.