Gelenke sind Teile des Körpers, an denen zwei Knochen aufeinandertreffen, wie die Handgelenke, Ellenbogen, Schultern, Hüfte, Knie und Knöchel.

Gelenke sind auch an Stellen vorhanden, an denen man sie nicht vermuten würde, wie beispielsweise zwischen den zahlreichen Knochen in den Händen, Füßen, im Becken und in der Wirbelsäule.

Starke Schmerzen in mehr als einem Gelenk (häufig mehr als 5) werden in der Regel von einer langfristigen Gelenkerkrankung verursacht.

Manche Erkrankungen, die Gelenkschmerzen hervorrufen, verursachen auch Ausschlag, Fieber, Augenschmerzen oder wunde Stellen im Mund

Wann sollte ich wegen Schmerzen in mehreren Gelenken den Arzt aufsuchen? Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie Schmerzen in mehreren Gelenken haben und die folgenden Warnzeichen auftreten: Schwellung, Rötung, Erwärmung des Gelenks

Neu aufgetretene Hautausschläge oder rote Flecken

Entzündungen in Mund und Nase oder der Genitalien

Schmerzen im Brustkorb, Atemnot, akuter oder starker Husten

Bauchschmerzen

Fieber, Schweißausbrüche oder Schüttelfrost

Gerötete oder schmerzende Augen Rufen Sie einen Arzt, wenn Sie Schmerzen in mehreren Gelenken, jedoch keines der genannten Warnzeichen haben.

Was geschieht beim Arztbesuch? Der Arzt befragt Sie zu den Symptomen und zur Krankengeschichte und führt eine körperliche Untersuchung durch. Bestimmte Symptome können dem Arzt helfen, die Ursache der Gelenkschmerzen zu finden. Diese Symptome umfassen die folgenden Merkmale der Schmerzen: Treten im gleichen Gelenk auf beiden Seiten des Körpers auf (zum Beispiel in beiden Knien oder beiden Händen).

Wechseln von Gelenk zu Gelenk.

Treten in der Wirbelsäule und/oder im Becken auf. Die folgenden Tests können durchgeführt werden: Untersuchung der Gelenkflüssigkeit – der Arzt entnimmt mit einer Nadel Flüssigkeit aus einem Gelenk und schickt diese zur Untersuchung ein.

Bluttests

Bildgebende Verfahren, in der Regel Röntgenaufnahmen, aber manchmal auch Scans mit Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT)