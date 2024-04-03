Von der Entzündung bei Psoriasisarthritis sind gewöhnlich Finger- und Zehengelenke betroffen; sie kommt aber auch an anderen Gelenken wie Hüfte, Knie oder Wirbelsäule vor. Häufig sind die Gelenke der oberen Extremitäten stärker betroffen. Es können Rückenschmerzen auftreten.

Wenn die Entzündung chronisch wird, schwellen die Gelenke an und verformen sich. Mehr als die rheumatoide Arthritis befällt die Psoriasisarthritis die Gelenke asymmetrisch (eine Körperseite ist stärker betroffen als die andere). Außerdem sind weniger Gelenke befallen. Bänder oder Sehnen können sich an den Verbindungsstellen um die Gelenke herum entzünden (Enthesitis). Einige Patienten mit Psoriasisarthritis haben auch eine Fibromyalgie, die Muskelschmerzen, Gelenksteife und Erschöpfung verursacht.

Der Psoriasis-Ausschlag kann vor oder nach Beginn der Arthritis auftreten. Manchmal wird der Ausschlag nicht erkannt, da er auf der Kopfhaut, im Nabel oder in Hautfalten, z. B. den Gesäßfalten, versteckt ist. Haut- und Gelenksymptome können gleichzeitig auftreten und gleichzeitig verschwinden, was aber nicht unbedingt der Fall sein muss. Manchmal sind die Hautsymptome stärker als die Gelenksymptome und manchmal sind die Gelenksymptome stärker.