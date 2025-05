Kalziumpyrophosphat-Arthropathie (CPPD)

Die Symptome der CPPD-Arthritis variieren stark. Manche Menschen leiden unter Schüben schmerzhafter Gelenkentzündungen (Arthritis), ähnlich wie die Gichtschübe, meist in Knien, Handgelenken und anderen relativ großen Gelenken. Bei anderen schmerzen die Gelenke in Armen und Beinen und sind steif, was leicht mit rheumatoider Arthritis oder Arthrose verwechselt werden kann.

Im Vergleich zu Gichtschüben variieren die Schübe durch die CPPD-Arthritis stärker in ihrer Intensität, halten tendenziell länger an und sind oft schwieriger zu behandeln. Wie bei der Gicht können auch CPPD-Arthritis-Schübe Fieber verursachen. Manche Betroffene haben zwischen den Anfällen keine Schmerzen, andere sind trotz größerer Kristallablagerungen völlig schmerzfrei.

Anders als bei Gicht, bei der Kristalleinlagerungen häufig in Geweben in Gelenknähe vorhanden sind, treten bei der CPPD-Arthritis selten harte Kristallknoten (Tophi) auf.