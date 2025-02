Übersicht über Immundefektkrankheiten

Mit zunehmendem Alter verliert das Immunsystem auf folgende Weise immer mehr an Wirksamkeit (siehe Auswirkungen des Älterwerdens auf das Immunsystem): Wenn Menschen altern, produzieren sie zum Beispiel weniger T-Zellen. Diese helfen dem Körper dabei, abnorm veränderte Zellen zu erkennen und zu bekämpfen.

Unterernährung tritt bei älteren Erwachsenen häufig auf und beeinträchtigt das Immunsystem. Bei Unterernährung denkt man gewöhnlich an einen Kalorienmangel. Jedoch kann sie ebenso ein Mangel von einem oder mehreren essenziellen Nährstoffen sein. Zwei Nährstoffe, die besonders wichtig für das Immunsystem sind (Kalzium und Zink), sind bei älteren Erwachsenen eventuell in nicht ausreichender Menge verfügbar. Ein Kalziummangel kommt bei älteren Erwachsenen häufiger vor. Das liegt zum Teil daran, dass mit dem Alter die Fähigkeit des Darms nachlässt, Kalzium aufzunehmen. Ältere Erwachsene nehmen mitunter auch nicht genügend Kalzium mit ihrer Nahrung zu sich. Ein Zinkmangel tritt sehr häufig bei älteren Erwachsenen auf, die in einer Pflegeeinrichtung leben oder das Haus nicht verlassen können.

Bestimmte Erkrankungen (wie Diabetes und chronische Nierenerkrankung), die häufiger bei älteren Erwachsenen auftreten, und bestimmte Therapien (z. B. mit Immunsuppressiva), die eher ältere Erwachsene erhalten, können das Immunsystem ebenfalls beeinträchtigen.