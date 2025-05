Laboruntersuchungen zur Beurteilung von Erkrankungen des Blutes

Die häufigste Blutuntersuchung ist das große Blutbild. Bei dieser Blutuntersuchung wird die grundsätzliche Zusammensetzung des Blutes (Zahl der roten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen und Blutplättchen) ermittelt. Automatisierte Apparate liefern dieses Ergebnis in weniger als einer Minute aus einer kleinen Menge Blut. Manchmal ergänzt eine mikroskopische Untersuchung der Blutzellen (Blutausstrich) das große Blutbild.

Laboruntersuchung Großes Blutbild

Die Parameter der roten Blutkörperchen bei einem großen Blutbild sind:

Anzahl der roten Blutkörperchen (RBC)

Anteil des gesamten Blutes, der aus roten Blutkörperchen besteht (Hämatokrit [Hkt])

Menge an Hämoglobin (des Sauerstoff transportierenden Proteins in den roten Blutkörperchen) im Blut (Hämoglobin [Hb])

Durchschnittliche Größe der roten Blutkörperchen (mittleres Erythrozyteneinzelvolumen [MCV])

Größenverteilung der roten Blutkörperchen (Erythrozytenverteilungsbreite [EVB])

Hämoglobingehalt im einzelnen roten Blutkörperchen (mittleres korpuskuläres Hämoglobin [MCH])

Hämoglobinkonzentration im einzelnen roten Blutkörperchen (mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration [MCHC])

Das Laborpersonal kann durch Abweichungen bei diesen Werten auf Auffälligkeiten bei den roten Blutkörperchen hingewiesen werden (mittels der Untersuchung unter dem Mikroskop können diese dann weiter untersucht werden).

Ungewöhnliche rote Blutkörperchen sind zerstückelt, oder ihre Form gleicht Tränentropfen, Mondsicheln (sichelförmig) oder einer Reihe anderer Formen. Wenn man die spezifische Form und Größe der roten Blutkörperchen kennt, hilft das, eine bestimmte Ursache für die Anämie zu diagnostizieren. So können beispielsweise sichelförmige Blutkörperchen ein Zeichen für Sichelzellanämie und sehr kleine rote Blutkörperchen mit einem ungenügenden Hämoglobingehalt ein frühes Zeichen einer Eisenmangelanämie sein, während große Blutkörperchen eine Anämie aufgrund eines Mangels an Folsäure oder Vitamin-B12-Mangels vermuten lassen.

Die Parameter der weißen Blutkörperchen bei einem großen Blutbild sind:

Gesamtzahl von weißen Blutkörperchen

Prozentsatz und Anzahl der verschiedenen Arten der weißen Blutkörperchen

Die weißen Blutkörperchen sind die Hauptbestandteile des körpereigenen Immunsystems. Es gibt normalerweise fünf Hauptarten von weißen Blutkörperchen (Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile und Basophile). Reagiert das Immunsystem auf verschiedene Belastungen oder Störungen, kommen verschiedene Arten zum Einsatz. Durch die Anzahl der weißen Blutkörperchen jeder Art (Differenzialblutbild der weißen Blutkörperchen) kann ein Arzt vermuten, was zu einer Veränderung der Gesamtleukozytenanzahl geführt hat. Wenn die Anzahl der weißen Blutkörperchen aufgrund einer erhöhten Anzahl an Eosinophilen beispielsweise bei jemandem erhöht ist, der Durchfall hat und vor Kurzem in bestimmte Gebiete gereist ist, wird wahrscheinlich eine parasitäre Infektion vermutet, da Eosinophile öfter in die Bekämpfung von parasitären Infektionen einbezogen werden.

Um mehr Informationen über die weißen Blutkörperchen zu erhalten, können diese Zellen zudem unter dem Mikroskop untersucht werden. Bei der mikroskopischen Untersuchung können bei den Zellen Anzeichen bestimmter Krankheiten erkannt werden. So können viele weiße Blutkörperchen mit einem sehr unreifen Erscheinungsbild (Blasten) auf eine Krebserkrankung der weißen Blutkörperchen (Leukämie) hinweisen.

Die Blutplättchen werden im Rahmen eines großen Blutbilds ebenfalls gezählt. Blutplättchen sind Zellen, die den Gerinnungsprozess unterstützen, indem sie sich an der blutenden Stelle versammeln und verklumpen und so einen Stöpsel bilden. Ihre Zahl ist ein wichtiges Maß für die Fähigkeit des Blutes, Blutgerinnsel zu bilden (dabei handelt es sich um die Schutzmaßnahme des Körpers, um Blutungen zu stoppen). Eine zu geringe Anzahl der Blutplättchen kann die Blutgerinnung stören. Wenn das Blut ungewöhnlich viele Blutplättchen enthält (Thrombozytose), können sie in den kleinen Blutgefäßen, vor allem in den kleinen Herz- und Gehirngefäßen, eine übermäßige Blutgerinnung verursachen. Bei einigen Erkrankungen kann eine hohe Anzahl an Blutplättchen jedoch paradoxerweise zu übermäßigen Blutungen führen.