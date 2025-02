Eine Myokarditis kann infektiöse oder nicht infektiöse Ursachen haben. Viele Ursachen können nicht identifiziert werden (sie sind idiopathisch).

In den Vereinigten Staaten und den meisten anderen Industrieländern wird eine infektiöse Myokarditis meist durch eine Virusinfektion verursacht. (Andere Infektionen treten häufiger in Gebieten mit weniger Ressourcen auf.) Die häufigsten virusbasierenden Ursachen in den Vereinigten Staaten sind das Parvovirus B19 und das humane Herpesvirus 6. Manchmal verursacht SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 hervorruft, eine Myokarditis. In Gebieten mit weniger Ressourcen wird eine infektiöse Myokarditis am häufigsten durch rheumatisches Fieber, die Chagas-Krankheit oder eine Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV) verursacht.

Zu den nicht infektiösen Ursachen gehören u. a. Substanzen, die für das Herz giftig sind (wie Alkohol und Kokain), bestimmte Medikamente und einige Autoimmun- und Entzündungskrankheiten. Es kann auch nach der Impfung gegen COVID-19 mit einem mRNA-basierten Impfstoff zu einer Myokarditis kommen, was selten passiert. Sie tritt hauptsächlich bei Jugendlichen und jungen Männern und in der Regel innerhalb einer Woche nach der Impfung auf. Eine durch Medikamente verursachte Myokarditis nennt man Überempfindlichkeitsmyokarditis.

Tabelle Ursachen der Myokarditis Tabelle