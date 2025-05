Überblick über Geburtsfehler des Herzens

Der Blutkreislauf beim Fötus ist anders als bei Kindern und Erwachsenen.

Bei Kindern und Erwachsenen fließt das gesamte Blut, das aus dem Körper zurück zum Herzen geht (blaues Venenblut, das wenig Sauerstoff enthält), durch den rechten Vorhof und dann durch die rechte Herzkammer zur Pulmonalarterie, von wo aus es in die Lunge gelangt. In der Lunge wird das Blut von den Lungenbläschen (Alveolen) mit Sauerstoff angereichert und das Blut selbst gibt Kohlendioxid ab (siehe Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid). Dann fließt das Blut, das sauerstoffreich und rot ist, zurück von der Lunge in den linken Vorhof und die linke Herzkammer. Von dort wird es aus dem Herzen durch eine große Arterie namens Aorta in den Körper gepumpt und dann durch die kleineren Arterien.

Beim Fötus zirkuliert das Blut auf einem anderen Weg durch Herz und Lunge. Da sich der Fötus in der Gebärmutter befindet, ist er keiner Luft ausgesetzt und seine Lunge ist kollabiert und mit Fruchtwasser gefüllt (der Flüssigkeit in der Gebärmutter während der Schwangerschaft). Da der Fötus in der Gebärmutter keine Luft einatmet, erhält das Blut des Fötus Sauerstoff durch die Plazenta. Das sauerstoffreiche Blut der Mutter fließt durch die Blutgefäße der Gebärmutter. Das Blut der Mutter fließt nicht direkt zum Fötus. Nur der Sauerstoff im Blut der Mutter gelangt in das fötale Blut der Plazenta, das dann durch die Nabelschnur zum Fötus zurückfließt.

Vor der Geburt wird ein Großteil des Bluts aus den Venen (Venenblut), das zur rechten Seite des Herzens fließt, an den funktionsunfähigen Lungen vorbei geleitet und durch zwei Umgehungen (Shunts) in den Körper des Fötus transportiert. Diese Abkürzungen sind

Das Foramen ovale, ein Loch zwischen den zwei Herzkammern, dem linken und rechten Vorhof

Der Ductus arteriosus, ein Blutgefäß, das die zwei großen Arterien, die aus dem Herzen führen, verbindet, die Pulmonalarterie und die Aorta

Pränatales Herzkreislaufsystem Video

Beim Fötus wurde das venöse Blut, das im Herzen ankommt, mit Sauerstoff von der Plazenta angereichert. Dieses sauerstoffreiche Blut kann durch das offene Foramen ovale (PFO) und den Ductus arteriosus an den Körper abgegeben werden und umgeht dabei weitgehend die funktionsunfähige Lunge. Dieser Kreislauf ändert sich sofort nach der Geburt. Beim Passieren des Kindes durch den Geburtskanal wird die Flüssigkeit aus den Lungen des Neugeborenen gedrückt. Mit dem ersten Atemzug des Neugeborenen füllen sich die Lungen mit Luft und damit auch mit Sauerstoff. Wenn die Nabelschnur durchtrennt wird, ist die Plazenta (und damit der Kreislauf der Mutter) nicht mehr mit dem Kreislaufsystem des Neugeborenen verbunden und der gesamte Sauerstoff des Neugeborenen kommt aus der Lunge. Das Foramen ovale und der Ductus arteriosus werden nicht länger gebraucht und verschließen sich normalerweise in den ersten Lebenstagen bis -wochen und gleichen das Herz-Kreislaufsystem des Neugeborenen damit dem eines Erwachsenen an. Manchmal verschließt sich das Foramen ovale nicht (Foramen ovale persistens genannt), aber ein Foramen ovale persistens verursacht im Normalfall keine gesundheitlichen Probleme.