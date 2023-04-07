Eine bikuspide Aortenklappe ist eine Aortenklappe mit zwei Segeln (oder Flügeln) anstelle der üblichen drei Segel.

(Siehe auch Überblick über Geburtsfehler des Herzens.)

Die Aortenklappe ist die Herzklappe, die mit jedem Herzschlag geöffnet wird, damit Blut vom Herzen in den Körper fließen kann. Eine normale Aortenklappe hat drei sogenannte Segel oder Flügel.

Der häufigste angeborene Herzfehler ist eine bikuspide Aortenklappe. Wenn die Klappe bikuspid ist, öffnet sie sich entweder nicht normal (ein Zustand, der Aortenstenose genannt wird) oder sie schließt sich nicht richtig, sodass das Blut ins Herz zurückfließt, anstatt in den Körper (wird als Aortenklappeninsuffizienz bezeichnet). Eine bikuspide Aortenklappe ist häufigste Ursache für eine Aortenklappenstenose. Menschen mit einer bikuspiden Aortenklappe tragen ein Risiko für eine Vergrößerung der Aorta und Infektion der Herzklappen (infektiöse Endokarditis).

Eine bikuspide Aortenklappe kann bei Kleinkindern, älteren Kindern und Jugendlichen bis zum Erwachsenenalter normal funktionieren und keine Probleme verursachen. Die jeweiligen Symptome hängen von den daraus entstehenden Komplikationen ab. Patienten mit einer infektiösen Endokarditis können ein Fieber entwickeln. Wenn sich eine Aortenklappenstenose oder eine Aortenklappeninsuffizienz entwickelt, kann der Betroffene leicht ermüden und kurzatmig sein, ohnmächtig werden und den eigenen Herzschlag hören (Palpitationen) oder Schmerzen im Brustkorb haben.

Der Verdacht auf eine bikuspide Aortenklappe besteht, wenn sie ein Herzgeräusch oder ein Klicken während einer Untersuchung mit einem Stethoskop hören. Die Diagnose wird dann durch eine Echokardiographie bestätigt.

Die Aortenklappe muss eventuell repariert oder ersetzt werden, wenn eine Aortenklappeninsuffizienz oder Stenose auftritt. Eine Aortenklappenstenose kann manchmal auch mit einer Ballondilatation während einer Herzkatheterisierung behandelt werden. Bei manchen Patienten kann eine fortschreitende Vergrößerung der Aorta einen operativen Eingriff erforderlich machen, bei der ein Teil der Aorta ersetzt wird.

Da bikuspide Aortenklappen vermehrt in Familien auftreten (erblich sind), sollten nahe Verwandte von Patienten mit einer bikuspiden Aortenklappe sich einer Echokardiographie unterziehen.