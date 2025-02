Übersicht über die Versorgung nach der Geburt

Veränderungen in anderen Bereichen des Körpers

Die Gebärmutter ist nach der Entbindung noch bis zu 4 Wochen vergrößert. Sie besteht hauptsächlich aus Muskeln, die sich weiter zusammenziehen, wodurch die Gebärmutter immer kleiner wird, bis sie wieder auf die Größe vor der Schwangerschaft geschrumpft ist. Diese Kontraktionen können in den ersten Tagen nach der Entbindung schmerzhaft sein. Normalerweise kann die Gebärmutter nach der Entbindung noch 1 bis 2 Wochen durch den Bauch ertastet werden, bis sie klein genug ist, sodass der obere Teil (Fundus) unterhalb der Höhe des Schambeins liegt. Durch das Stillen werden die Kontraktionen verstärkt. Das Anlegen regt die Oxytocin-Ausschüttung an. Das Oxytocin stimuliert sowohl den Milchfluss (so genannten Milchflussreflex) als auch die Kontraktionen der Gebärmutter.

Die Haut und Muskeln am Bauch sind nach der Entbindung gedehnt und schlaff, und ihre Spannung kehrt erst über mehrere Wochen nach und nach zurück. Die Spannung der Bauchhaut und der Muskeltonus erlangen jedoch in der Regel trotz körperlicher Aktivität erst nach mehreren Monaten den Zustand vor der Schwangerschaft. Selbst mehrere Monate später steht der Bauch bei vielen Frauen weiter heraus als vor der Schwangerschaft.

Dehnungsstreifen in der Haut an Bauch oder Brüsten verschwinden nicht, können aber nach einem Jahr allmählich verblassen.

Vielen Frauen fallen in den ersten Wochen nach der Entbindung Haare aus. Es kann sein, dass sie viele Haare auf Kamm oder Bürste oder im Duschabfluss finden. Während der Schwangerschaft führt der erhöhte Östrogenspiegel dazu, dass weniger Haarfollikel in die Ruhephase (die Phase, in der das Haar ausfällt) übergehen, sodass sich das Haar dicker als normal anfühlt. Nach der Entbindung normalisiert sich der Östrogenspiegel wieder und damit auch der Haarwuchszyklus, daher fällt das zusätzliche Haar aus.