Intrauterinpessar (IUP)

Etwa die Hälfte der Frauen, die ihr IUP vorzeitig entfernen lassen, gibt als Grund dafür Blutungen und Schmerzen an. Mit dem Kupfer-IUP steigt die Stärke der Menstruationsblutung, und es kann zu Krämpfen kommen. NSAR können gewöhnlich diese Krämpfe lindern. Levonorgestrel freisetzende IUP verursachen in den ersten paar Monaten nach dem Einsetzen unregelmäßige Blutungen. Nach einem Jahr hört die Menstruationsblutung bei bis zu 20 Prozent der Frauen jedoch vollständig auf.

Normalerweise werden weniger als 5 Prozent der IUP innerhalb des ersten Jahres nach dem Einsetzen wieder ausgestoßen, was meist in den ersten paar Wochen geschieht. Manchmal bemerkt eine Frau die Ausstoßung nicht. IUP sind mit Kunststofffäden versehen, mit deren Hilfe die Frau überprüfen kann, ob das IUP noch richtig sitzt. Eine Frau hat jedoch typischerweise Blutungen oder Schmerzen, wenn ein IUP ausgestoßen wird oder in der falschen Position liegt. Wenn nach einer Ausstoßung ein anderes IUP eingesetzt wird, bleibt es gewöhnlich in der richtigen Position. Wenn der Arzt vermutet, dass das IUP ausgestoßen wurde, müssen die Frauen eine andere Form der Verhütungsmethode verwenden, bis das Problem behoben wurde.

In seltenen Fällen wird die Gebärmutter während des Einsetzens verletzt (perforiert). Gewöhnlich verursacht die Perforation keine Symptome. Dies fällt erst auf, wenn die Frau die Kunststofffäden nicht findet und bei einer Ultraschall- oder Röntgenaufnahme festgestellt wird, dass das IUP außerhalb der Gebärmutter liegt. Wenn die Gebärmutter perforiert ist und das IUP in die Bauchhöhle gelangt, muss es in der Regel mithilfe einer Laparoskopie operativ entfernt werden, damit keine Verletzungen und Vernarbungen am Darm verursacht werden.

Wenn Frauen mit einem eingesetzten IUP schwanger werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (ektope Schwangerschaft) haben. Dennoch ist das Risiko einer solchen Schwangerschaft bei Frauen, die mit einem IUP verhüten, insgesamt deutlich niedriger als bei Frauen, die überhaupt nicht verhüten, weil ein IUP eine wirksame Verhütungsmethode darstellt.