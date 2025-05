Scheidengeburt

Im Verlauf der Geburtswehen untersucht der Arzt bzw. der Geburtshelfer regelmäßig die Scheide und überprüft, wo sich der Kopf des Kindes befindet. Ist der Muttermund vollständig geöffnet, wird die werdende Mutter dazu aufgefordert, in die Hocke zu gehen und bei jeder Wehe aktiv zu pressen, damit der Kopf des Kindes tiefer ins Becken gleitet und sich die Scheidenöffnung so weit dehnt, dass mehr und mehr vom Kopf herausragt. Die Hebamme kann den Bereich um die Scheidenöffnung herum (Perineum oder Damm) massieren und warme Kompressen auflegen. Diese Techniken können helfen, das Gewebe um die Scheidenöffnung herum langsam zu dehnen und Risse zu verhindern, aber sie erhöhen möglicherweise auch das Infektionsrisiko.

Sobald 3 bis 4 Zentimeter des Köpfchens zu sehen sind, legt der Arzt bzw. die Hebamme während einer Kontraktion eine Hand auf den Kopf des Kindes, um den Durchtritt zu kontrollieren. Wenn der breiteste Teil des Kopfes die Scheidenöffnung durchtreten hat, hilft man Kopf und Kinn heraus, damit das Gewebe der Frau nicht reißt.

Kopfaustritt während der Entbindung Bild

Eine Vakuumextraktion kann verwendet werden, um den Kopf des Kindes bei der Geburt zu führen, wenn der Fötus in Not ist oder die Gebärende Schwierigkeiten beim Pressen hat.

Gelegentlich werden Geburtszangen zu demselben Zweck verwendet. Allerdings kommen diese weniger oft zum Einsatz als Vakuumextraktoren.

Episiotomie Bild

Unter einer Episiotomie ist ein Schnitt zu verstehen, durch den die Scheidenöffnung erweitert wird, um die Geburt des Kindes zu erleichtern. Eine Episiotomie wird nur durchgeführt, wenn sich das Gewebe um die Scheidenöffnung herum nicht ausreichend dehnt und dadurch verhindert wird, dass das Kind entbunden wird. Bei diesem Verfahren spritzt der Arzt ein lokales Anästhetikum, um den Bereich zu betäuben, ehe er zwischen Scheidenöffnung und After (Perineum genannt) einen Schnitt setzt.

Nach dem Durchtreten des Kopfes stützt der Arzt oder die Hebamme das Baby und hilft ihm, sich seitwärts zu drehen, damit die Schultern leichter nacheinander austreten können. Nachdem die erste Schulter des Kindes draußen ist, rutscht der Rest des Körpers gewöhnlich leicht heraus.

Anschließend werden Schleim und Flüssigkeit aus Nase, Mund und Rachen des Kindes abgesaugt. Die Nabelschnur wird mit Klammern abgebunden und durchtrennt. Dieses Verfahren ist schmerzlos. (Eine Klammer wird am Stumpf der Nabelschnur in der Nähe des Bauchnabels des Babys angebracht, bis die Nabelschnur verschlossen ist, gewöhnlich innerhalb von 24 Stunden.) Danach wird das Kind abgetrocknet, in eine leichte Decke gehüllt und der Mutter auf den Bauch oder in ein vorgewärmtes Säuglingsbett gelegt.