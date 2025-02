Probleme mit den Spermien

Wenn die Spermienzahl niedrig ist oder Clomifen nicht wirkt, dann ist die wirksamste Behandlung in der Regel eine In-vitro-Fertilisation, häufig zusammen mit einer intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (das Einspritzen 1 Spermiums in 1 Eizelle) – eine Methode der assistierten Reproduktion.

Eine Alternative ist die intrauterine Insemination (hier wird der Samen direkt in die Gebärmutter gegeben), wobei nur das aktivste Sperma verwendet wird. Die aktivsten Spermien werden durch Aufbereitung einer Samenprobe ausgewählt. Ärzte versuchen, das aufbereitete Sperma zum Zeitpunkt des Eisprungs in die Gebärmutter einzuführen. Mit diesem Verfahren stellt sich eine Schwangerschaft im Erfolgsfall bis zum sechsten Versuch ein. Eine intrauterine Insemination ist weitaus weniger wirksam als die In-vitro-Fertilisation, aber auch viel weniger invasiv und kostengünstiger.

Manchmal können ein paar Spermien für eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion bestimmt und entnommen werden. Dafür wird eine Biopsie durchgeführt und die entsprechenden Spermien unter dem Mikroskop gesucht. Wenn keine Spermien vorhanden sind, kann die Befruchtung der Frau mit Spermien eines anderen Mannes (eines Spenders) in Betracht gezogen werden. Aufgrund der Gefahr von sexuell übertragbaren Infektionen, einschließlich einer Infektion mit HIV (humanes Immundefizienz-Virus) und Hepatitis C, werden in den USA keine frischen Samenproben von Spendern mehr verwendet. Das Risiko einer Übertragung wird minimiert, indem die Spenderspermien 6 Monate oder länger eingefroren und die Spender dann erneut auf eine Infektion getestet werden. Wenn ihre Testergebnisse negativ bleiben, wird die Probe aufgetaut und verwendet. Die Spermaentnahme wird um 3 Monate verzögert, wenn die Spender mit dem Zikavirus infiziert waren oder in einer Gegend gelebt oder eine Gegend bereist haben, wo das Zikavirus übertragen wird.

Die Partnerin eines Mannes mit eingeschränkter Fruchtbarkeit kann mit humanen Gonadotropinen behandelt werden. Damit reifen mehrere Eizellen gleichzeitig heran und gelangen zum Eisprung. Gleichzeitig wird eine In-vitro-Fertilisation oder intrauterine Befruchtung versucht. Durch diesen Ansatz steigt die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft.