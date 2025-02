Bei der Endometriose wächst Gebärmuttergewebe, das normalerweise nur in der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) vorhanden ist, außerhalb der Gebärmutter.

Es ist nicht klar, warum Gebärmuttergewebe (Endometrium) außerhalb der Gebärmutter wächst.

Endometriose kann zu Unfruchtbarkeit führen und Schmerzen verursachen (insbesondere vor und während der Menstruationsperioden und während des Geschlechtsverkehrs), aber sie kann auch keine Symptome verursachen.

Ärzte suchen üblicherweise nach Gebärmuttergewebe, indem sie einen dünnen Beobachtungsschlauch durch einen kleinen Schnitt neben dem Nabel einführen (Laparoskopie).

Medikamente haben ausschließlich schmerzstillende Funktion und verlangsamen das Wachstum des versprengten Gewebes.

Mithilfe einer Operation kann versprengtes Gebärmuttergewebe und manchmal die Gebärmutter und Eierstöcke selbst entfernt werden.

Endometriose: Versprengtes Gewebe

Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die sehr schmerzhaft sein kann. Es ist nicht bekannt, wie viele Frauen genau an Endometriose leiden, da die Erkrankung gewöhnlich nur durch den direkten Blick auf das Gewebe in der Gebärmutter diagnostiziert werden kann (was einen operativen Eingriff, in der Regel mittels Laparoskopie, erfordert). Bei etwa 18 Prozent aller Frauen wird Endometriose diagnostiziert. Der Prozentsatz der Frauen, die an Endometriose leiden, ist höher bei Frauen, die unfruchtbar sind (30 %) und bei Frauen mit chronischen Unterleibsschmerzen (40 %). Das Durchschnittsalter bei der Diagnose liegt bei 28 Jahren, aber Endometriose kann sich schon im Jugendalter und in seltenen Fällen auch bei kleinen Mädchen entwickeln.

Häufige Stellen des versprengten Gebärmuttergewebes (sogenannte Endometrioseherde):

Eierstöcke

Bänder, welche die Gebärmutter halten

Gewebe, das Bauch und Becken von innen auskleidet (Peritoneum)

Seltenere Orte sind die die Eileiter, die äußere Oberfläche von Dünn- und Dickdarm, die Harnleiter (Leiter, die von den Nieren in die Blase führen), die Blase, der Raum zwischen Scheide und After und die Scheide. Hin und wieder findet man Gebärmutterschleimhaut sogar auf dem Brustfell (Pleura), dem Herzbeutel (Perikard), der Vulva, dem Gebärmutterhals oder auf Operationsnarben im Abdomen.

Die versprengte Gebärmutterschleimhaut reagiert während des Menstruationszyklus wie normales Gebärmuttergewebe auf Hormone. Somit können Endometrioseherde bluten und Schmerzen verursachen, insbesondere vor und nach den Menstruationsperioden. Die Ernsthaftigkeit der Symptome und die Auswirkungen der Erkrankung auf die Fruchtbarkeit und auf die Organfunktion hängen stark von der Frau ab.

Wenn die Erkrankung fortschreitet, wächst das versprengte Gewebe meist allmählich weiter. Es kann sich auch auf andere Orte ausbreiten. Allerdings gibt es große Unterschiede darin, wie viel Gewebe vorhanden ist und wie schnell die Endometriose voranschreitet. Das Gewebe kann auf der Oberfläche der Strukturen bleiben oder tief eindringen und Knötchen bilden.

Ursachen von Endometriose Über die Ursache von Endometriose gibt es verschiedene Theorien: Kleine Stücke der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), die während der Menstruation abgestoßen werden, gelangen durch die Eileiter rückwärts in die Bauchhöhle, statt mit dem Menstruationsblut ausgeschwemmt zu werden.

Denkbar ist auch, dass die Schleimhautzellen aus der Gebärmutter über Blut- oder Lymphgefäße an andere Orte wandern.

Vielleicht mutieren auch Zellen außerhalb der Gebärmutter zu Schleimhautzellen. Endometriose ist manchmal in Familien verbreitet und tritt häufiger unter Verwandten ersten Grades – Mütter, Schwestern und Kinder – von Frauen mit Endometriose auf. Sie tritt häufiger bei Frauen mit den folgenden Merkmalen auf: Frauen mit Entbindung des ersten Kindes nach dem 30. Lebensjahr

Frauen, die noch kein Kind geboren haben

Frauen, deren erste Periode früher und letzte Periode später als gewöhnlich eintrat

Frauen mit kurzen Menstruationszyklen (weniger als 27 Tage) und schweren Perioden, die länger als 8 Tage andauern

Frauen mit bestimmten strukturellen Anomalien der Gebärmutter

Frauen, deren Mütter während der Schwangerschaft das Medikament Diethylstilbestrol (DES) zum Schutz vor einer Fehlgeburt verschrieben bekamen (1971 wurde das Medikament in den USA verboten) Eine Endometriose scheint bei Frauen mit den folgenden Merkmalen seltener aufzutreten: Frauen, die mehrmals schwanger waren

Frauen, deren erste Periode später als gewöhnlich eintrat

Frauen, die lange stillten

Frauen, die niedrig dosierte orale Verhütungsmittel über einen langen Zeitraum eingenommen haben

Frauen, die regelmäßig Sport treiben (besonders, wenn sie schon vor dem 15. Lebensjahr sportlich aktiv waren und/oder mehr als 4 Stunden pro Woche Sport treiben)

Symptome von Endometriose Die 3 klassischen Symptome der Endometriose sind Schmerzen während des Menstruationszyklus, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (der Schmerz ist normalerweise tief im Bauch, nicht im Oberflächengewebe der Scheide) und Unfruchtbarkeit. Frauen können auch außerhalb ihrer Perioden Schmerzen im Unterbauch und im Beckenbereich (Beckenschmerzen) haben. Die Schwere der Endometriose-Symptome hängt nicht ab von der Menge des versprengten Gebärmuttergewebes. Einige Frauen mit großen Mengen an Gewebe zeigen keine Symptome. Andere, sogar einige mit nur einer geringen Menge, haben lähmende Schmerzen. Endometriose verursacht bei allen Frauen erst dann Schmerzen, wenn sie über mehrere Jahre vorhanden war. Für einige Frauen ist dann Geschlechtsverkehr eher schmerzhaft, besonders vor und während der Menstruation. Die Schmerzen variieren gewöhnlich während des Menstruationszyklus und verschlimmern sich vor und während der Menstruationsperioden. Es können Unregelmäßigkeiten bei der Menstruation, wie z. B. starke und anhaltende Blutungen vor der Periode, auftreten. Das versprengte Gebärmuttergewebe reagiert auf dieselben Hormone – Östrogen und Progesteron (wird von den Eierstöcken produziert) – wie die normale Gebärmutterschleimhaut. Daher kann auch dieses versprengte Gewebe während der Menstruation bluten und Entzündungen verursachen. Das versprengte Gewebe verursacht häufig Krämpfe und Schmerzen. Die Symptome schwanken auch je nachdem, wo sich das Gebärmuttergewebe befindet. Mögliche Symptome nach Lokalisation sind Eierstöcke: Bildung einer blutgefüllten Endometriosezyste (Schokoladenzyste), die, wenn sie aufplatzt, ausläuft oder sich verdreht, Schmerzen und manchmal Übelkeit und Erbrechen verursachen kann

Dickdarm: Blähbauch, Schmerzen während des Stuhlgangs, Durchfall oder Verstopfung oder rektale Blutungen während der Menstruation

Blase: Schmerzen oberhalb des Schambeins während des Wasserlassens, mit blutigem Urin und einem ständigen und starken Harndrang Außerdem können das versprengte Gewebe und die Blutungen daraus das umliegende Gewebe reizen. Dadurch bildet sich unter Umständen Narbengewebe, mitunter in Form von fibrösem Gewebe (Adhäsionen) zwischen den Strukturen im Bauchraum. Sowohl die Gebärmutterschleimhaut selbst als auch derartige Adhäsionen können die Funktion der Organe beeinträchtigen. In seltenen Fällen blockieren Adhäsionen den Darm. Starke Endometriose kann zu Unfruchtbarkeit führen, wenn das versprengte Gewebe oder dadurch entstandenes Narbengewebe den Durchgang der Eizellen vom Eierstock in die Gebärmutter versperrt. Eine leichte Endometriose kann ebenfalls zu Unfruchtbarkeit führen, wobei die Ursachen hierfür noch unklar sind. Während der Schwangerschaft kann Endometriose zeitweise oder manchmal dauerhaft inaktiv werden (sich zurückbilden). Die Endometriose ruht häufig nach den Wechseljahren, da die Konzentrationen von Östrogen und Progesteron sinken.

Diagnose von Endometriose Laparoskopie, manchmal mit Biopsie, zur Kontrolle auf Gebärmuttergewebe

Manchmal Ultraschall des Beckens oder Magnetresonanztomografie (MRT) Der Verdacht auf Endometriose gründet sich zunächst auf den typischen Symptomen und der unerklärlichen Unfruchtbarkeit. Gelegentlich verspürt die Frau während einer gynäkologischen Untersuchung Schmerzen oder hat empfindliche Stellen, oder der Arzt ertastet einen Knoten oder eine Gewebemasse hinter der Gebärmutter oder in der Nähe der Eierstöcke. Mit bildgebenden Verfahren lässt sich eine Endometriose möglicherweise nicht zuverlässig nachweisen. Eine Ultraschalluntersuchung oder MRT des Beckens kann jedoch eine Eierstockzyste (Schokoladenzyste) zeigen, die durch Endometriose verursacht worden sein könnte, und den Ärzten helfen, die Diagnose einer Endometriose auf nichtinvasive Weise (d. h., es ist kein Einschnitt erforderlich) abzuklären. Mit einer MRT können manchmal bestimmte Signale erkannt werden, die für das Endometriumgewebe charakteristisch sind. Sehr kleine Stellen versprengten Gewebes lässt sich damit allerdings nicht erkennen. Zur Diagnose einer Endometriose untersucht der Arzt die Bauchhöhle mit einem dünnen Beobachtungsschlauch (sogenanntes Laparoskop) auf das Vorhandensein von Gebärmuttergewebe. Das Laparoskop wird in die Bauchhöhle (den Bereich rund um die Bauchorgane) durch einen kleinen Schnitt eingeführt, der am häufigsten unmittelbar ober- oder unterhalb des Nabels erfolgt. Die Bauchhöhle wird dann mit Kohlendioxid aufgeblasen, das sie erweitert und die Organe leichter sichtbar macht. Die gesamte Bauchhöhle wird untersucht. Die Laparoskopie wird in einem Krankenhaus und in der Regel unter Vollnarkose durchgeführt. Ein Aufenthalt im Krankenhaus über Nacht ist normalerweise nicht erforderlich. Die Laparoskopie verursacht leichte bis mittlere Bauchschmerzen, aber innerhalb von einigen Tagen können die normalen Tätigkeiten wiederaufgenommen werden. Eine Biopsie ist nicht erforderlich, um die Diagnose zu stellen, wenn der Arzt während der Laparoskopie auffälliges Gewebe sieht. Die Biopsieergebnisse können jedoch die Diagnose bestätigen. Für die Biopsie wird eine Probe des Gewebes mithilfe von Instrumenten entnommen, die durch das Laparoskop eingeführt werden. Die Probe wird dann unter dem Mikroskop untersucht. Die Patientin muss in der Regel nur dann über Nacht im Krankenhaus bleiben, wenn eine größere Menge an versprengtem Gewebe entfernt wird. Laparoskopie Bild Je nach Ort des versprengten Gewebes wird eine Biopsie durchgeführt, wenn die Scheide während einer gynäkologische Untersuchung untersucht wird oder wenn ein Beobachtungsschlauch durch den Anus eingeführt wird, um den unteren Teil des Dickdarms, das Rektum und den Anus (Sigmoidoskopie) oder die Blase (Zystoskopie) zu untersuchen. Gelegentlich ist ein größerer Schnitt in die Bauchdecke erforderlich (sogenannte Laparotomie). Ärzte stufen die Endometriose in minimal (Stufe I), leicht (Stufe II), mittelschwer (Stufe III) oder schwer (Stufe IV) auf Basis des Folgenden ein: Die Menge an deplatziertem Gewebe

Wo sich das deplatzierte Gewebe befindet

Wie tief es ist (nur auf der Oberfläche oder tief in das Organ eingedrungen)

Vorliegen und Anzahl von Endometriomen und Verwachsungen Wenn eine Frau unfruchtbar ist, können Tests durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Ursache Endometriose oder eine andere Erkrankung ist, etwa Probleme mit den Eileitern.