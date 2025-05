Gendiagnostische Technologien

aCGH ist eine Art Mikroarray, das heute routinemäßig verwendet wird, um gelöschte oder duplizierte DNS-Abschnitte in bestimmten Chromosomen zu identifizieren. In diesem Array wird die DNA einer Person anhand von vielen Oligonukleotid-Sonden mit einem Referenz-Genotypen (eindeutige Genkombination eines Menschen bzw. sein eindeutiges Erbgut) verglichen. Unterschiedliche farbige Fluoreszenzfarbstoffe werden der DNA des Patienten und der Referenzprobe zugesetzt. Fehlt ein Abschnitt, ermitteln die Sonden eine verringerte Menge des fluoreszierenden Farbstoffs in der DNS-Probe der Person im Vergleich zur Referenzprobe. Ist ein Abschnitt doppelt oder dreifach vorhanden, ermitteln die Sonden eine erhöhte Menge des fluoreszierenden Farbstoffs in der Patientenprobe im Vergleich zur Referenzprobe. Mit diesen Sonden kann zudem der gesamte Genotyp getestet werden.