Gynäkologische Tests und Verfahren

Mithilfe einer Sonde, die Laparoskop genannt wird, können Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke direkt betrachtet werden. Das Laparoskop ist mit einem Glasfaserkabel versehen, das Licht überträgt.

Durch einen kleinen Schnitt knapp unterhalb des Nabels wird das Instrument in die Bauchhöhle geschoben. Eine Sonde wird durch die Scheide in die Gebärmutter eingeführt. Mithilfe der Sonde können Ärzte die Organe so verschieben, dass eine bessere Sicht möglich ist. Durch das Laparoskop wird Kohlendioxid in die Bauchhöhle gepumpt, durch das sich die Organe in Bauch und Becken besser voneinander trennen.

Laparoskopie Bild

Häufig wird die Laparoskopie in folgenden Situationen durchgeführt:

Um die Ursache für Unterleibsschmerzen, Unfruchtbarkeit und andere gynäkologische Krankheitsbilder abzuklären

Zur Durchführung von operativen Eingriffen, wie Biopsien, Eileitersterilisation, Entfernung einer Eierstockzyste, Entfernung der Eierstöcke und Eileiter, Entfernung einer ektopen Schwangerschaft in einem Eileiter, Hysterektomie oder Operation aufgrund eines Prolapses von Beckenorganen.

Mithilfe der Laparoskopie können strukturelle Anomalien entdeckt werden, die zu klein sind, um sie auf Bildaufnahmen zu erkennen, sowie Anomalien auf den Oberflächen von Organen, wie eine Endometriose (Gebärmutterschleimhautgewebe außerhalb der Gebärmutter), Entzündungen und Vernarbungen.

Möglicherweise müssen zusätzliche Einschnitte gesetzt werden, wenn größere operative Eingriffe, wie z. B. das Entfernen einer Eierstockzyste oder der Gebärmutter (Hysterektomie), erforderlich sind.

Die Laparoskopie wird in einem Krankenhaus durchgeführt und erfordert normalerweise eine Vollnarkose. Ein Aufenthalt im Krankenhaus über Nacht ist normalerweise nicht erforderlich. Die Laparoskopie kann Bauchschmerzen verursachen, aber je nach Ausmaß des Verfahrens mit dem Laparoskop können normale Tätigkeiten innerhalb von 3 bis 5 Tagen wieder aufgenommen werden.