Schwangerschaftstest und Geburtstermin

Der Geburtstermin (bzw. Entbindungstermin) wird in der Regel auf 40 Wochen ab dem ersten Tag der letzten Menstruationsperiode geschätzt. Die Schwangerschaft beginnt eigentlich, wenn eine Eizelle durch eine Samenzelle befruchtet wird (Empfängnis). Da aber dieses Datum schwerer zu bestimmen ist als der erste Tag einer Periode, wird eher das Datum der Periode verwendet als das tatsächliche Datum der Empfängnis.

Gewöhnlich setzen die Eierstöcke etwa 2 Wochen nach Einsetzen der Periode eine Eizelle frei (Eisprung). Eine mögliche Befruchtung tritt in der Regel kurz nach dem Eisprung auf. Damit ist der Embryo etwa 2 Wochen jünger, als es die jeweilige Schwangerschaftswoche angibt. Eine Frau in der 4. Schwangerschaftswoche trägt also einen 2 Wochen alten Embryo in sich. Bei Frauen mit unregelmäßiger Periode kann die tatsächliche Differenz mehr oder weniger als 2 Wochen betragen.

Eine Schwangerschaft dauert im Schnitt 266 Tage (38 Wochen) gerechnet vom Datum der Befruchtung (Empfängnis) oder 280 Tage (40 Wochen) ab dem ersten Tag der letzten Periode, wenn die Frau einen regelmäßigen Zyklus von 28 Tagen hatte.

Um den Geburtstermin zu berechnen, nachdem die Schwangerschaft bestätigt wurde, fragt der Arzt die Schwangere, wann ihre letzte Periode war. Der Arzt berechnet das ungefähre Geburtsdatum mithilfe eines digitalen Geburtsterminrechners oder eines manuellen Schwangerschaftsrads. Eine andere Methode besteht darin, 3 Kalendermonate ab dem ersten Tag der letzten Menstruationsperiode zurückzuzählen und 1 Jahr und 7 Tage hinzuzufügen. Wenn beispielsweise der erste Tag der letzten Menstruationsperiode der 1. Januar war, ist 3 Monate früher der 1. Oktober, und bei Hinzufügen von 1 Jahr und 7 Tagen wäre der errechnete Geburtstermin der 8. Oktober im kommenden Jahr.

Oft wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt, um das Schwangerschaftsalter (Gestationsalter) zu bestätigen. Wenn das durch die Ultraschalluntersuchung bestimmte Schwangerschaftsalter vom geschätzten Geburtstermin auf Basis der letzten Menstruationsperiode abweicht, insbesondere bei einer Ultraschalluntersuchung zu Beginn der Schwangerschaft, kann der Arzt den geschätzten Geburtstermin anpassen.

Wie weit eine Schwangerschaft fortgeschritten ist (das sogenannte „Gestationsalter“) wird in Wochen angegeben, und eine typische Schwangerschaft dauert insgesamt etwa 40 Wochen. Manchmal notiert der Arzt sowohl Wochen als auch Tage, wenn das Gestationsalter genau sein muss (z. B. 30 Wochen und 2 Tage).

Die Schwangerschaft wird in drei Abschnitte von 3 Monaten unterteilt, die mit dem Tag der letzten Periode beginnen:

Erstes Trimester: Bis zu 13 Wochen und 6 Tage einer Schwangerschaft

Zweites Trimester: 14 Wochen bis 27 Wochen und 6 Tage

Drittes Trimester: 28. Woche bis zur Entbindung

Eine Entbindung bis zu 3 Wochen vor oder 2 Wochen nach dem geschätzten Geburtstermin gilt als normal. Eine Entbindung vor der 37. Schwangerschaftswoche gilt als frühzeitig, bei einer Entbindung nach der 42. Schwangerschaftswoche gilt als Baby als übertragen.