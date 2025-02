Chlamydieninfektionen

C. trachomatis können Infektionen in vielen Organen des Körpers verursachen, z. B. Harnröhre, Gebärmutterhals und Rektum. Sie verbreiten sich in erster Linie beim Geschlechtsverkehr, können aber auch von einer schwangeren Frau auf ihr neugeborenes Kind übertragen werden. (Siehe auch Chlamydien- und andere Nicht-Gonokokken-Infektionen.)

C. trachomatis ist die häufigste bakterielle Ursache für eine sexuell übertragbare Infektion (STI) in den USA. STI sind Infektionen, die bei sexuellen Kontakten von Person zu Person übertragen werden.

Bei einer Übertragung durch sexuellen Kontakt können C. trachomatis die folgenden Infektionen verursachen:

Eine schwangere Frau, die mit C. trachomatis infiziert ist, kann die Infektion während der Geburt auf ihr Baby übertragen, was bei dem Neugeborenen eine Augeninfektion (Konjunktivitis) oder Lungenentzündung (Pneumonie) auslösen kann. Um diese Infektionen bei Neugeborenen zu verhindern, wird eine universelle Vorsorge und Behandlung von schwangeren Frauen durchgeführt. Diese Maßnahmen haben das Vorkommen von Konjunktivitis und Lungenentzündungen bei Neugeborenen in den Vereinigten Staaten stark reduziert.

Bestimmte Stämme von C. trachomatis verursachen eine andere Augeninfektion, ein sogenanntes Trachom. Bei einem Trachom handelt es sich um eine lang andauernde Infektion der Bindehaut des Auges (der dünnen Haut auf der Oberfläche der Augen sowie der Innenflächen der Augenlider); es ist die führende vermeidbare Ursache von Blindheit auf der Welt, vor allem in Afrika südlich der Sahara. Ein Trachom ist in den Vereinigten Staaten sehr selten. Die Krankheit tritt vornehmlich bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren auf. Die Infektion erfolgt durch Kontakt mit Ausfluss aus Augen oder Nase einer infizierten Person, z. B. durch Kontakt mit kontaminierten Händen, Kleidung oder Handtüchern. Außerdem können Insekten die Krankheit verbreiten.