لمحَة عامة عن المشاكل العامَّة عند حديثي الولادة

يمكن للمشاكل الصِّحيَّة خلال فترة الحمل عند الأم أن تؤثِّر في نمو الجنين وتؤثِّر سلبًا في صحة المولود الجديد.ورغم أنَّ الأمهات يشعرن بقلق حقيقي حول تأثيرات الأدوية في نموِّ الجنين، إلا أنه يجب أن يُدركنَ أيضًا أنَّ الفشل في استعمال المعالجات الضرورية يمكن أن يُتيح لاضطراباتهنَّ الصِّحيَّة إلحاق الضَّرر بالجنين.يجب أن تناقش النساء مع أطبَّائهنَّ مخاطر وفوائد العلاجات المختلفة لحالاتهن الخاصة.

يمكن للقهم (نقص الشَّهيَّة) والنُّهام أن يتسبَّبَا في عدم حصول الجنين على التغذية الكافية، كما هي الحال في أيِّ حالة أخرى لا تأكل فيها الأم بشكلٍ كافٍ أو لا تستعمل الفيتامينات المناسبة.

لا يؤثِّرالرَّبو في الجنين عادةً طالما كانت حالة الأم مضبوطةً بشكلٍ جيِّد.ولكن، تعاني بعض النساء من مشاكل كبيرة في الربو خلال فترة الحمل، وعليهنَّ استعمال العلاج المناسب لحماية الجنين.

لا يُؤثِّر السَّرَطان بحدِّ ذاته في الجنين عادةً، ولكن قد يكون للأدوية المستعملة في علاج السرطان تأثيرات جانبية قد تؤثِّر في الجنين.

يمكن أن يؤدي داء السُُّكَّري إلى زيادة خطر العيوب الخِلقيَّة أو ولادة طفل صغير أو طفل كبير.المشكلة الأكثر شيوعًا عند حديثي الولادة هي انخفاض نسبة السكر في الدَّم (نقص سكر الدَّم).

يزيد الصَّرع (اضطراب اختلاجي) من خطر العيوب الخِلقيَّة.تنجم بعض المخاطر المتزايدة عن الأدوية المُضادَّة للاختلاجات التي قد تكون ضرورية لضبط النَّوبات.إلَّا أنَّ اختِلاجَات الأم تكون خطيرةً على الجنين أيضًا.يجب أن تناقش النِّساء مع أطبَّائهنَّ مخاطر وفوائد العلاج الدوائي قبل التوقف عن استعمال الأدوية المضادة للاختلاجات.

يمكن لارتفاع ضغط الدَّم وأمراض القلب وأمراض الكلى أن تحُدَّ من نموِّ الجنين وتُسبِّبَ مضاعفاتٍ أخرى.

تزيد الذئبة (الذئبة الحمامية المجموعيَّة) من خطر حدوث الإسقاط والخداج ويمكن أن تُسبِّبَ بطء معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي عند الجنين.

يمكن لمقدمات الارتعاج أن تُسبب مشاكل شديدة للأم والجنين.يمكن لهذا المرض أن يُسبب ارتفاعًا كبيرًا في ضغط دم الأم، وقد يؤثر في كليتي الأم وكبدها ودماغها وغيرها من الأعضاء.كما تتأثَّر المشيمة، وقد يؤثِّر المرض في تغذية الجنين أو يؤدي إلى انفصال المشيمة عن جدار الرَّحم.قد يوصي الأطباء بالولادة المبكرة لتفادي حدوث هذه المضاعفات أو لضبطها.أحد المضاعفات الشديدة لمقدِّمات الانسمام الحملي (preeclampsia) هو الانسمام الحملي (eclampsia) وهو اختلاجات عندَ امرأةٍ مصابة بمقدمات الانسمام الحملي (مقدمات الارتعاج).

يمكن أن تزداد نوبات الكريَّات المنجليَّة خلال فترات الحمل عند النساء المصابات بداء الكُريَّات المنجليَّة.إذا كان الأب يحمل جينة الخلية المنجلية أو كان مصابًا بداء الخلية المنجلية، فإنَّه يوجد خطرٌ لانتقال الإصابة بهذا المرض إلى نسله.يمكن أن يُحدِّد فحص الوالدين قبل الحمل خطر إنجاب طفل مصاب بداء الخليَّة المنجليَّة.يمكن التحرِّي عن الجينات التي تُسبِّب داء الخليَّة المِنجليَّة عند الجنين خلال فترة الحمل، ولكن لا يبدأ المرض إلا بعد مرور عدة أشهر على الولادة.

قد يُلحقُ مرض الغُدَّة الدرقية الذي يؤدي إلى حدوث انخفاضٍ في مستوى هرمون الغُدَّة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ضررًا في الدماغ عند الجنين، ويؤدي إلى مشاكل عصبية طويلة الأمد إذا لم يتم تشخيصها مباشرة بعد الولادة.يمكن أن يؤدي داء الغُدَّة الدرقية مع ارتفاع مستوى هرمون الغُدَّة الدرقية (فرط نشاط الغُدَّة الدرقية) إلى حدوث فرط نشاط في الغدة الدرقية عند الجنين والمولود الجديد.في الولايات المتحدة، تتطلب معظم الولايات تحري الداء الدرقي عند حديثي الولادة.