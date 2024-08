1. Bent S, Padula A, Moore D, et al: Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 119(12):1005–1012, 2006 doi: 10.1016/j.amjmed.2006.02.026

2. Fernández-San-Martín MI, Masa-Font R, Palacios-Soler L, et al: Effectiveness of valerian on insomnia: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Sleep Med 11(6):505-511, 2010 doi: 10.1016/j.sleep.2009.12.009

3. Taibi D, Landis C, Petry H, et al: A systematic review of valerian as a sleep aid: safe but not effective. Sleep Med Rev 11(3):209–223, 2007 doi: 10.1016/j.smrv.2007.03.002

4. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, et al: Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause 18(9):951-955, 2011 doi: 10.1097/gme.0b013e31820e9acf

5. Shinjyo N, Waddell G, Green J: Valerian root in treating sleep problems and associated disorders-a systematic review and meta-analysis. J Evid Based Integr Med 25:2515690X20967323, 2020 doi:10.1177/2515690X20967323

6. Sateia MJ, Buysse DJ, Krystal AD, Neubauer DN, Heald JL: Clinical practice guideline for the tharmacologic treatment of chronic insomnia in adults: an American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 13(2):307-349, 2017. Published 2017 Feb 15. doi:10.5664/jcsm.6470

7. Mirabi P, Mojab F: The effects of valerian root on hot flashes in menopausal women. Iran J Pharm Res 12(1):217-222, 2013. PMID: 24250592

8. Pakseresht S, Boostani H, Sayyah M: Extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) vs. placebo in treatment of obsessive-compulsive disorder: a randomized double-blind study. J Complement Integr Med 8, 2011. doi: 10.2202/1553-3840.1465