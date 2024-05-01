Даптоміцин проявляє активність стосовно таких мікроорганізмів:

Грампозитивні бактерії (широкий спектр дії)

Полірезистентні грампозитивні бактерії

Даптоміцин застосовують здебільшого для лікування інфекцій, зумовлених такими мікроорганізмами:

Однак метицилін-резистентний S. aureus і ванкоміцин-резистентні ентерококи можуть набувати резистентність під час терапії даптоміцином, що призводить до рецидивуючої або персистуючої інфекції.

При пневмонії даптоміцин є менш ефективним, ніж цефтріаксон. Він не рекомендується для лікування захворювань повітряного простору легень (пневмонії), оскільки він може зв'язуватися з легеневим сурфактантом, знижуючи активність даптоміцину в рідині, що вкриває епітелій альвеол.