Ванкоміцин активний проти таких мікроорганізмів:

Більшість грампозитивних коків і бацил, зокрема майже всі штами Staphylococcus aureus і коагулазо-негативні штами стафілококів, резистентні до пеніцилінів і цефалоспоринів

Багато штамів ентерококів (переважно Enterococcus faecalis)

Однак багато штамів ентерококів і деякі штами S. aureus є резистентними до цього лікарського засобу.

Ванкоміцин часто застосовують для лікування серйозних інфекцій і ендокардиту, викликаного такими мікроорганізмами (за винятком ванкоміцин-резистентних штамів):

Метицилін-резистентний S. aureus

Метицилін-резистентні коагулазо-негативні стафілококи

Деякі резистентні до бета-лактамних антибіотиків і полірезистентні штами Streptococcus pneumoniae

Бета-гемолітичні стрептококи (коли бета-лактамні антибіотики не можна застосовувати внаслідок алергії або резистентності до них)

Види Corynebacterium , у тому числі C. jeikeium і C. striatum

Стрептококи viridans (коли бета-лактамні антибіотики не можна застосовувати внаслідок алергії або резистентності до них)

Ентерококи (коли бета-лактамні антибіотики не можна застосовувати внаслідок алергії або резистентності до них)

Однак ванкоміцин є менш ефективним, ніж бета-лактамні антибіотики, що діють на стафілококи, для лікування інфекцій, викликаних метицилін-чутливими S. aureus. Ванкоміцин застосовують з іншими антибіотиками для лікування ендокардиту штучного клапана, викликаного метицилін-резистентними коагулазо-негативними стафілококами, або ентерококового ендокардиту. Ванкоміцин також застосовують як альтернативний антибіотик для лікування пневмококового менінгіту, спричиненого штамами зі зниженою чутливістю до пеніциліну, однак непостійне проникнення ванкоміцину в спинномозкову рідину (особливо в разі супутнього застосування дексаметазону) та повідомлення про клінічну неефективність роблять його не найкращим варіантом для монотерапії пневмококового менінгіту.

Пероральний ванкоміцин застосовують для лікування діареї, викликаної Clostridioides (раніше Clostridium) difficile (псевдомембранозний коліт). Ванкоміцин рекомендують застосовувати замість метронідазолу для лікування початкових епізодів нетяжких інфекцій, викликаних C. difficile. Йому слід віддавати перевагу порівняно з метронідазолом у пацієнтів з тяжкою інфекцією, викликаною C. difficile, та в пацієнтів, які не відповідають на лікування метронідазолом. Однак у Клінічних рекомендаціях щодо лікування інфекції, викликаної Clostridioides difficile, у дорослих, 2021 р., від Американського товариства інфекціоністів (IDSA) і Американського товариства епідеміології охорони здоров'я (SHEA) рекомендується для лікування інфекції, викликаної C. difficile, замість ванкоміцину використовувати фідаксоміцин (за його наявності), оскільки при застосуванні фідаксоміцину існує менший ризик рецидиву.