Аміноглікозиди застосовують для лікування таких захворювань:

Серйозні грамнегативні бацилярні інфекції

Аміноглікозиди є активними проти більшості грамнегативних аеробних і факультативних анаеробних бацил, проте неактивні стосовно анаеробів і більшості грампозитивних бактерій, за винятком більшості стафілококів. Деякі грамнегативні бацили та стафілококи є резистентними до цієї групи лікарських засобів.

Аміноглікозиди у вигляді монотерапії застосовують нечасто, за винятком випадків лікування чуми та туляремії. Вони зазвичай застосовуються з бета-лактамними антибіотиками широкого спектра для лікування інфекцій тяжкого ступеня, ймовірно, зумовлених грамнегативними видами бацил. Однак унаслідок підвищення резистентності до аміноглікозидів замість цих антибіотиків спочатку в рамках емпіричних режимів можна застосовувати фторхінолони в залежності від картини чутливості до фторхінолонів у місцевій громаді. Якщо встановлено, що патогенний мікроорганізм є чутливим до супутніх антибіотиків, аміноглікозид можна відмінити через 2–3 дні.

Гентаміцин або, рідше, стрептоміцин можна застосовувати разом з іншими антибіотиками для лікування ендокардиту, зумовленого стрептококами або ентерококами. Резистентність ентерококів до аміноглікозидів стала поширеною проблемою. Оскільки лікування ентерококового ендокардиту потребує тривалого застосування потенційно нефротоксичного й ототоксичного аміноглікозиду в поєднанні з лікарським засобом, що діє на клітинну стінку бактерій (наприклад, пеніциліном, ванкоміцином), для досягнення бактерицидної синергії вибір аміноглікозидів повинен ґрунтуватися на спеціальних тестах на чутливість in vitro. Чутливість тільки до високих рівнів аміноглікозидів in vitro є позитивним прогностичним фактором щодо синергії в разі поєднання терапії аміноглікозидом у низькій дозі з лікарським засобом, що діє на клітинну стінку. Якщо штам чутливий до високих рівнів гентаміцину й стрептоміцину, перевагу віддають гентаміцину, оскільки його рівні в сироватці крові можна легко визначити, а токсичність є нижчою. Резистентність ентерококів до високих рівнів гентаміцину in vitro не виключає чутливості цих штамів до високих рівнів стрептоміцину. Якщо такі штами чутливі до високих рівнів стрептоміцину, тоді слід застосовувати стрептоміцин.

Є кілька варіантів лікування ендокардиту, зумовленого ентерококами, резистентними до високих рівнів гентаміцину та стрептоміцину. Немає синергічної комбінації лікарських засобів, що діють на клітинну стінку, й аміноглікозидів, для лікування ендокардиту, зумовленого такими штамами, проте видається, що комбінація ампіциліну та цефтріаксону, що діють на клітинну стінку, є ефективною та дає змогу мінімізувати ризик розвитку токсичності. Багато лікарів для лікування ендокардиту, зумовленого Enterococcus faecalis, призначають ампіцилін у поєднанні з цефтріаксоном, а не ампіцилін у поєднанні з гентаміцином, навіть за наявності штамів без резистентності до аміноглікозидів, оскільки ефективність їх є схожою, а токсичність нижча.

Застосування стрептоміцину обмежене через резистентність до нього та токсичність. Він застосовується для лікування туляремії та чуми, а також для лікування туберкульозу в поєднанні з іншими антибіотиками. Канаміцин все ще може відігравати роль у лікуванні деяких випадків мультирезистентного туберкульозу в комбінації з іншими антибіотиками.

Використання неоміцину через його токсичність обмежується місцевим застосуванням у невеликих кількостях. Неоміцин доступний для лікування інфекцій очей, вух, ротової порожнини та прямої кишки, а також для промивання сечового міхура. Пероральний неоміцин застосовується місцево проти кишкової мікробіоти, щоб підготувати кишечник до хірургічного втручання та для лікування печінкової коми.