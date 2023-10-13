Некоторые лекарственные препараты и риск возникновения проблем во время беременности*
Примеры
Возможные проблемы
Анксиолитики
Бензодиазепины (такие как диазепам, алпразолам или лоразепам)
В случае применения на поздних сроках беременности — очень медленное дыхание или синдром отмены (раздражительность, дрожь, а также гиперрефлексия) у новорожденного
Антибиотики;
Аминогликозиды (например, амикацин, гентамицин, неомицин, стрептомицин и тобрамицин)
Поражение органов слуха у плода (ототоксичность), приводящая к глухоте разной степени выраженности
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
Возможен серый синдром ребенка (серьезное и часто смертельное заболевание)
Фторхинолоны (такие, как ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин и норфлоксацин)
Возможные аномалии скелета и суставов (наблюдаются только у животных)
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
Сульфаниламидные препараты (такие, как сульфасалазин и триметоприм-сульфаметоксазол)
При применении на поздней стадии беременности — желтуха и, при отсутствии лечения, поражение головного мозга (ядерная желтуха) новорожденных
Прием сульфасалазина сопряжен с гораздо меньшими рисками
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
Замедленный рост костей, постоянное пожелтение зубов и повышенный риск образования полостей у ребенка
Иногда печеночная недостаточность у беременной женщины
Дефекты головного и спинного мозга (дефекты нервной трубки), такие, как расщепление позвоночника
Ингибиторы фактора Ха, например, ривароксабан, апиксабан или эдоксабан
Возможный риск кровотечения у беременной женщины или у плода
Гепарин или эноксапарин
В редких случаях вызывает у беременной женщины тромбоцитопению (снижение числа тромбоцитов, способствующих свертыванию крови), что может привести к обильному кровотечению
Варфарин
Врожденные пороки, включая деформацию костей, умственная отсталость, врожденная катаракта и другие проблемы с глазами у плода
Проблемы со свертывающей системой крови у плода и беременной женщины
Антидепрессанты
Бупропион
Возможный риск врожденных пороков в первом триместре. Вероятно безопасен при беременности
Циталопрам
При приеме в первом триместре повышается риск врожденных пороков (в частности, пороков сердца)
При приеме в третьем триместре — синдром отмены (который включает головокружение, тревожность, раздражительность, утомляемость, тошноту, озноб и боли в мышцах) и персистирующая легочная гипертензия новорожденного (артерии в легких остаются суженными после родов, ограничивая приток крови к легким и, таким образом, количество кислорода в кровотоке)
Эсциталопрам
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Флуоксетин
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Пароксетин
При приеме в первом триместре повышается риск врожденных пороков (в частности, пороков сердца)
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Сертралин
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Венлафаксин
При приеме в третьем триместре — синдром отмены
Противорвотные препараты (используются для облегчения тошноты)
Доксиламин и пиридоксин (витамин B6)
Нет повышенного риска врожденных пороков
Метоклопрамид
При приеме во время третьего триместра и/или родов у новорожденного могут потенциально возникать аномальные мышечные движения (экстрапирамидные симптомы) или нарушение со стороны крови (метгемоглобинемия)
Меклизин
Врожденные пороки наблюдались только у животных
Ондансетрон
У животных нет достоверных признаков врожденных пороков
При приеме во время первого триместра возможен риск врожденной болезни сердца
Прометазин
У животных нет достоверных признаков врожденных пороков
Возможный риск кровотечения у новорожденного
Противогрибковые препараты
Амфотерицин B
Нет повышенного риска врожденных пороков, но хорошо разработанных исследований у беременных женщин не проводилось
Флуконазол
Нет повышенного риска врожденных пороков после однократной низкой дозы
Когда высокие дозы принимаются в течение большей части или всего первого триместра, повышен риск врожденных пороков, таких как пороки сердца, лица, черепа, ребер и конечностей
Миконазол
Отсутствие повышенного риска врожденных пороков при нанесении на кожу
Побочные эффекты в исследованиях на животных при приеме внутрь
При введении во влагалище нет повышенного риска врожденных пороков
Терконазол
Нет повышенного риска врожденных пороков
При введении во влагалище нет повышенного риска врожденных пороков
Антигистаминные препараты
Лоратадин
У новорожденных мальчиков возможно возникновение врожденных пороков уретры, при которых отверстие уретры находится в неправильном месте на половом члене (гипоспадии). Вероятно безопасен при беременности
Меклизин
Врожденные пороки у грызунов, но доказательства этого эффекта у человека отсутствуют
Гипотензивные препараты
Антагонисты альдостерона (лекарственные препараты, блокирующие действие гормона альдостерона), например, спиронолактон и эплеренон
В случае спиронолактона, возможное развитие женских характеристик у плодов мужского пола
В случае эплеренона, нет повышенного риска врожденных пороков у животных, но хорошо разработанных исследований на беременных женщинах не проводилось
При приеме на поздних сроках беременности возможно поражение почек у плода, снижение количества околоплодных вод, окружающих развивающийся плод (амниотической жидкости) и дефекты лица, конечностей и легких
Лабеталол является предпочтительным бета-блокатором во время беременности
При приеме атенолола, пропранолола и некоторых других бета-блокаторов во время беременности — замедление пульса, низкий уровень сахара в крови, а также возможное замедление роста у плода (задержка роста) и преждевременные роды
Низкое артериальное давление у матери
Нифедипин и никардипин являются предпочтительными блокаторами кальциевых каналов во время беременности
Снижение уровней кислорода, натрия, калия и количества тромбоцитов в крови у плода
неадекватный рост плода;
Нейролептики
Арипипразол
При приеме в третьем триместре повышенный риск аномальных мышечных движений (экстрапирамидные симптомы) и/или симптомов абстиненции у новорожденных после родов
Галоперидол
Вредные эффекты у животных
При приеме в первом триместре возможны врожденные пороки развития конечностей
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Луразидон
Отсутствие доказательств вредных эффектов у животных
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Оланзапин
Вредные эффекты у животных
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Карбамазепин
Повышенный риск возникновения врожденных пороков, в том числе дефектов нервной трубки (таких как расщелина позвоночника)
Проблемы со свертывающей системой крови у новорожденных (геморрагическая болезнь у новорожденного) можно предотвратить, если беременная будет ежедневно принимать витамин К перорально за месяц до родов или при введении инъекции витамина К новорожденному вскоре после рождения
Ламотриджин
Нет существенно повышенного риска врожденных пороков
Лакосамид
Необходимы дополнительные данные относительно эффектов
Леветирацетам
Нетяжелая патология костей, наблюдавшаяся у животных
Нет существенно повышенного риска у людей
Фенобарбитал
Повышенный риск возникновения врожденных пороков, в том числе дефектов нервной трубки (таких как расщелина позвоночника)
Кровотечения у новорожденных
Фенитоин
Повышенный риск врожденных пороков (например, расщелины губы или пороков сердца)
Кровотечения у новорожденных
Триметадион
Высокий риск врожденных пороков (например, расщелины неба и пороков сердца, черепа, лица, кистей рук и брюшной полости)
Риск невынашивания
Вальпроат
Повышенный риск врожденных пороков, в том числе расщелины неба, дефектов нервной трубки (таких как менингомиелоцеле) и пороков сердца, лица, черепа, позвоночника и конечностей
Препараты для химиотерапии
Актиномицин
Возможные врожденные дефекты (наблюдались только у животных)
Бусульфан
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Хлорамбуцил
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Колхицин
Вероятность возникновения врожденных пороков (наблюдалась только у животных)
Аномалии сперматозоидов у детей мужского пола
Циклофосфамид
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Доксорубицин
Проблемы с сердцем у матери в зависимости от полученной дозы
Врожденные пороки
Меркаптопурин
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Метотрексат
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Винбластин
Возможные врожденные дефекты (наблюдались только у животных)
Винкристин
Возможные врожденные дефекты (наблюдались только у животных)
Нормотимики
Арипипразол
При приеме в третьем триместре повышенный риск аномальных мышечных движений (экстрапирамидные симптомы) и/или симптомов абстиненции у новорожденных после родов
При приеме в первом триместре — повышенный риск врожденных пороков (в основном, пороков сердца)
При приеме на поздних сроках беременности — вялость, снижение мышечного тонуса, вялое сосание, пониженная активность щитовидной железы и нефрогенный несахарный диабет у новорожденного
Рисперидон
Вредные эффекты у животных
Нет доказательств повышенного риска врожденных пороков, но хорошо разработанные исследования на беременных женщинах не проводились
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Хлорпропамид
Глибурид
Метформин
Толбутамид
Очень низкий уровень сахара в крови у новорожденного
Аспирин и другие салицилаты
Ибупрофен
Напроксен
При приеме высоких доз возможен выкидыш в первом триместре, задержка начала родов, преждевременное заращение соединения между аортой и легочной артерией (боталлова протока), желтуха, некротизирующий энтероколит (поражение слизистой кишечника) и (иногда) поражение головного мозга у плода (ядерная желтуха), а также проблемы со свертываемостью крови у женщин во время и после родов и/или у новорожденного
При приеме на поздних сроках беременности количество околоплодной жидкости уменьшается
В случае приема низких доз аспирина, значимый риск врожденных пороков отсутствует
Бупренорфин
Нет доказательств повышенного риска врожденных пороков, но могут быть другие вредные влияния на плода или новорожденного
Двигательное беспокойство, раздражительность, дрожь, затрудненное дыхание и проблемы с кормлением (симптомы опиоидной абстиненции) у новорожденных, поскольку при рождении прекращается поступление лекарственного препарата от матери через плаценту
Кодеин
Гидрокодон
Гидроморфон
Меперидин
Морфин
Двигательное беспокойство, раздражительность, дрожь, затрудненное дыхание и проблемы с кормлением (симптомы опиоидной абстиненции) у новорожденного, которые могут возникать спустя от 6 часов до 8 дней после рождения.
В высоких дозах применяются за час до родов, возможна сонливость и сниженная частота сердцебиений у новорожденного
Метадон
Двигательное беспокойство, раздражительность, дрожь, затрудненное дыхание и проблемы с кормлением (симптомы опиоидной абстиненции) у новорожденного
Половые гормоны
Даназол
При приеме на очень ранних сроках беременности у плода женского пола может развиваться маскулинизация гениталий, для коррекции которой иногда требуется хирургическое вмешательство
Гормональные контрацептивы (противозачаточные таблетки, пластыри или кольца, контрацептивные инъекции или имплантаты, гормональные внутриматочные спирали [ВМС])
Воздействие эстроген-прогестиновых контрацептивов до зачатия или во время беременности, по-видимому, не связано с повышенным риском серьезных врожденных пороков
Воздействие медроксипрогестерона ацетата, по-видимому, не повышает риск серьезных врожденных пороков
17-гидроксипрогестерона капроат
Безопасный во втором или третьем триместре беременности
Прогестерон (пероральный или вагинальный)
Воздействие во время беременности не связано с повышенным риском серьезных врожденных пороков
Препараты для кожи
Изотретиноин
Врожденные дефекты, такие, как дефекты сердца, недоразвитые уши и гидроцефалия (иногда называют водянкой головного мозга)
умственную отсталость;
Риск выкидыша
препараты для лечения щитовидной железы.
Левотироксин
Предпочтительное лечение гипотиреоза во время беременности. Безопасен во время беременности
Метимазол
Увеличенная или гипоактивная щитовидная железа у плода
Пороки развития лица и дефекты волосистой части кожи головы у новорожденного
Другие потенциальные аномалии
Пропилтиоурацил
Увеличенная или гипоактивная щитовидная железа у плода
Поражение печени у матери
Радиоактивный изотоп йода
Деструкция щитовидной железы у плода
При назначении ближе к концу первого триместра отмечается гиперактивность и увеличение щитовидной железы у плода
Повышенный риск онкологических заболеваний у детей
Трийодтиронин
Гиперактивная и увеличенная щитовидная железа у плода
Вакцины
Известные проблемы безопасности для беременных, их еще не рожденных или новорожденных детей отсутствуют
Проблемы безопасности для беременных, их еще не рожденных или новорожденных детей отсутствуют.
Вакцина против столбняка с ослабленным дифтерийным анатоксином и бесклеточным компонентом коклюша (Tdap)
Проблемы безопасности для беременных, их еще не рожденных или новорожденных детей отсутствуют.
Живые вирусные вакцины, такие как против кори, паротита и краснухи, ветряной оспы (ветрянки), полиомиелита и желтой лихорадки
Вакцины против краснухи и ветряной оспы — потенциальное инфицирование плаценты и развивающегося плода
При использовании других живых вакцин — потенциальные, но неизвестные риски
Другие лекарственные препараты
Кортикостероиды
При приеме в первом триместре возможно развитие расщелины губы
Гидроксихлорохин
Нет повышенного риска при обычно применяемых дозах
Изониазид
Возможные вредные воздействия на печень или повреждение периферических нервов (что вызывает аномальные ощущения и/или слабость)
Псевдоэфедрин (деконгестант)
Сужение кровеносных сосудов в плаценте может снизить количество кислорода и питательных веществ, поступающих к плоду, что приводит к нарушению роста до рождения
Возможный риск развития дефекта стенки брюшной полости, в результате которого кишечник выпадает наружу (именуемый гастрошизисом)
Витамин К
У женщины или плода с дефицитом Г6ФД — разрушение эритроцитов (гемолиз)
* Беременные женщины или женщины, планирующие беременность, прежде чем прекращать или начинать прием каких-либо лекарственных препаратов должны проконсультироваться со своим врачом о рисках и пользе лекарственных препаратов. При отсутствии медицинских показаний лекарственные препараты во время беременности применять не следует. Тем не менее, некоторые лекарственные препараты необходимы для поддержания здоровья беременной женщины или плода, и женщинам не следует прекращать их прием, пока они не проконсультируются с врачом.
† Опиоиды используются для облегчения боли. Они также вызывают обостренное чувство благополучия, а при использовании в больших количествах вызывают зависимость и пристрастие.
‡ Во время беременности обычно предпочтение отдается инсулину.
Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа