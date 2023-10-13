* Беременные женщины или женщины, планирующие беременность, прежде чем прекращать или начинать прием каких-либо лекарственных препаратов должны проконсультироваться со своим врачом о рисках и пользе лекарственных препаратов. При отсутствии медицинских показаний лекарственные препараты во время беременности применять не следует. Тем не менее, некоторые лекарственные препараты необходимы для поддержания здоровья беременной женщины или плода, и женщинам не следует прекращать их прием, пока они не проконсультируются с врачом.