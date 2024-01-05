Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных

Если у женщины есть проблемы со здоровьем, которые начинаются до или во время беременности, это может отразиться на плоде и негативно повлиять на здоровье ребенка. Беременным женщинам следует обсудить со своим врачом риски и пользу разных видов лечения имеющихся у них заболеваний.

Диабет, особенно при плохом контроле, может привести к повышенному риску развития врожденных пороков или проблем с ростом у плода (необычно маленький или крупный ребенок). Женщины с диабетом, планирующие забеременеть или находящиеся на ранних сроках беременности, должны регулярно посещать врача для лечения и контроля уровня сахара (глюкозы) в крови. Новорожденные младенцы у матерей с диабетом могут иметь низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), что требует срочного лечения.

Эпилепсия (судорожное расстройство) повышает риск развития врожденных пороков. Некоторая часть этого повышенного риска обусловлена противосудорожными препаратами, которые могут быть необходимы для контроля судорожных припадков. Однако судорожные припадки у матери также могут быть опасными и для плода. Планирующие беременность или беременные женщины должны обсудить со своим врачом риски и пользу принимаемых ими противосудорожных препаратов, а также следует ли продолжать прием этих препаратов во время беременности, поменять их или прекратить их прием.

Повышенное артериальное давление, заболевание сердца и заболевание почек могут замедлять рост плода и вызывать другие осложнения. Планирующие беременность или беременные женщины должны обсудить со своим врачом риски и преимущества принимаемых ими препаратов для снижения артериального давления, а также следует ли продолжать принимать эти препараты во время беременности или поменять их.

Повышенное артериальное давление является основной особенностью преэклампсии, которая представляет собой проблему со здоровьем, возникающую во время беременности у некоторых женщин. Она может вызывать серьезные проблемы у матери и плода. Это заболевание может вызывать тяжелое повышение артериального давления у матери и влиять на ее почки, печень, головной мозг и другие органы. Также может поражаться плацента, при этом заболевание может нарушать рост плода или приводить к отделению плаценты от стенки матки. Для профилактики или контроля подобных осложнений врачи могут порекомендовать досрочное родоразрешение. Тяжелое осложнение преэклампсии — это эклампсия, которая представляет собой появление судорожных припадков у женщины, страдающей преэклампсией.

Астма обычно не влияет на плод, если имеющиеся у матери симптомы хорошо контролируются. Однако у некоторых беременных женщин наблюдаются частые или тяжелые приступы астмы, приводящие к снижению уровня кислорода, что иногда ведет к недополучению плодом достаточного количества кислорода. В таких случаях беременные женщины должны получать соответствующее лечение для защиты себя и плода.

Заболевание щитовидной железы, которое является причиной снижения уровня ее гормонов (гипотиреоз), может вызвать поражение головного мозга у плода и привести к появлению продолжительных неврологических проблем, если его не диагностировать вскоре после рождения. Заболевание щитовидной железы, приводящее к повышению уровня ее гормонов (гипертиреоз), может быть причиной чрезмерной активности щитовидной железы у плода и новорожденного. В Соединенных Штатах Америки в большинстве штатов требуется, чтобы новорожденные проходили скрининг на заболевание щитовидной железы.

У беременных женщин с серповидноклеточной анемией во время беременности могут чаще происходить серповидноклеточные кризы. Если любой из родителей является носителем гена серповидноклеточной анемии или страдает этим заболеванием, существует риск передачи серповидноклеточной анемии ребенку. Обследование родителей до наступления беременности может установить степень риска рождения ребенка с серповидноклеточной анемией. Гены, вызывающие серповидноклеточную анемию, могут быть обнаружены у плода во время беременности, но болезнь не начинается до истечения нескольких месяцев после рождения.

Волчанка (системная красная волчанка) является аутоиммунным заболеванием. Во время беременности волчанка повышает риск выкидыша и недоношенности, а также может становиться причиной аномального замедления частоты сердечных сокращений у плода.