Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных

Проблемы у новорожденных могут развиваться:
до родов, пока плод растет;
Во время родов и родоразрешения
После рождения
Примерно 10 % новорожденных после рождения необходим определенный специальный уход в связи с недоношенностью, проблемами с переходом от состояния плода к новорожденности, низким уровнем сахара в крови, затрудненным дыханием, инфекциями или другими отклонениями от нормы. Специализированная помощь обычно предоставляется в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).
Гестационный возраст
Гестационный возраст — это количество недель беременности. Многие нарушения, которыми страдают новорожденные, связаны с гестационным возрастом, поскольку он отражает степень физической зрелости плода на момент рождения.
Гестационный возраст определяется подсчетом количества недель между первым днем последнего менструального цикла матери и днем родов. Это время обычно может быть скорректировано с учетом другой информации, получаемой врачами, включая результаты ультразвукового исследования на ранних сроках беременности, которые дают дополнительную информацию о гестационном возрасте. Предполагаемую дату рождения ребенка (дату родов) ставят на день, когда гестационный возраст становится равным 40 неделям. Дата родов является приблизительной, и именно в этот день рождается лишь небольшое количество детей. Большинство детей рождаются в течение нескольких недель до или после предполагаемой даты родов.
В соответствии с гестационным возрастом детей делят на следующие категории:
Недоношенные: рожденные до 37-й недели беременности
Доношенные: рожденные с 37-й по 42-ю неделю беременности
Переношенные: рожденные на 42-й неделе беременности и позже
Для подтверждения гестационного возраста врачи также используют результаты физикального обследования и физические характеристики новорожденного (см. боковую панель Физические особенности недоношенных новорожденных).
Проблемы, возникшие до рождения
Проблемы у новорожденного могут начаться до рождения.
Проблемы, которые развиваются до рождения, могут быть связаны с заболеваниями у матери, которые существовали до беременности или возникли во время беременности, либо с заболеваниями у плода.
Надлежащая медицинская помощь при беременности может помочь предотвратить и диагностировать многие проблемы со здоровьем у матери и плода. Беременные мамы могут повысить шансы рождения здорового ребенка, принимая витамины для беременных, получая пренатальный уход на протяжении беременности и поддерживая здоровое питание и здоровую массу тела (см. также Уход за собой во время беременности).
Проблемы со здоровьем матери
Если у женщины есть проблемы со здоровьем, которые начинаются до или во время беременности, это может отразиться на плоде и негативно повлиять на здоровье ребенка. Беременным женщинам следует обсудить со своим врачом риски и пользу разных видов лечения имеющихся у них заболеваний.
Диабет, особенно при плохом контроле, может привести к повышенному риску развития врожденных пороков или проблем с ростом у плода (необычно маленький или крупный ребенок). Женщины с диабетом, планирующие забеременеть или находящиеся на ранних сроках беременности, должны регулярно посещать врача для лечения и контроля уровня сахара (глюкозы) в крови. Новорожденные младенцы у матерей с диабетом могут иметь низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), что требует срочного лечения.
Эпилепсия (судорожное расстройство) повышает риск развития врожденных пороков. Некоторая часть этого повышенного риска обусловлена противосудорожными препаратами, которые могут быть необходимы для контроля судорожных припадков. Однако судорожные припадки у матери также могут быть опасными и для плода. Планирующие беременность или беременные женщины должны обсудить со своим врачом риски и пользу принимаемых ими противосудорожных препаратов, а также следует ли продолжать прием этих препаратов во время беременности, поменять их или прекратить их прием.
Повышенное артериальное давление, заболевание сердца и заболевание почек могут замедлять рост плода и вызывать другие осложнения. Планирующие беременность или беременные женщины должны обсудить со своим врачом риски и преимущества принимаемых ими препаратов для снижения артериального давления, а также следует ли продолжать принимать эти препараты во время беременности или поменять их.
Повышенное артериальное давление является основной особенностью преэклампсии, которая представляет собой проблему со здоровьем, возникающую во время беременности у некоторых женщин. Она может вызывать серьезные проблемы у матери и плода. Это заболевание может вызывать тяжелое повышение артериального давления у матери и влиять на ее почки, печень, головной мозг и другие органы. Также может поражаться плацента, при этом заболевание может нарушать рост плода или приводить к отделению плаценты от стенки матки. Для профилактики или контроля подобных осложнений врачи могут порекомендовать досрочное родоразрешение. Тяжелое осложнение преэклампсии — это эклампсия, которая представляет собой появление судорожных припадков у женщины, страдающей преэклампсией.
Астма обычно не влияет на плод, если имеющиеся у матери симптомы хорошо контролируются. Однако у некоторых беременных женщин наблюдаются частые или тяжелые приступы астмы, приводящие к снижению уровня кислорода, что иногда ведет к недополучению плодом достаточного количества кислорода. В таких случаях беременные женщины должны получать соответствующее лечение для защиты себя и плода.
Заболевание щитовидной железы, которое является причиной снижения уровня ее гормонов (гипотиреоз), может вызвать поражение головного мозга у плода и привести к появлению продолжительных неврологических проблем, если его не диагностировать вскоре после рождения. Заболевание щитовидной железы, приводящее к повышению уровня ее гормонов (гипертиреоз), может быть причиной чрезмерной активности щитовидной железы у плода и новорожденного. В Соединенных Штатах Америки в большинстве штатов требуется, чтобы новорожденные проходили скрининг на заболевание щитовидной железы.
У беременных женщин с серповидноклеточной анемией во время беременности могут чаще происходить серповидноклеточные кризы. Если любой из родителей является носителем гена серповидноклеточной анемии или страдает этим заболеванием, существует риск передачи серповидноклеточной анемии ребенку. Обследование родителей до наступления беременности может установить степень риска рождения ребенка с серповидноклеточной анемией. Гены, вызывающие серповидноклеточную анемию, могут быть обнаружены у плода во время беременности, но болезнь не начинается до истечения нескольких месяцев после рождения.
Волчанка (системная красная волчанка) является аутоиммунным заболеванием. Во время беременности волчанка повышает риск выкидыша и недоношенности, а также может становиться причиной аномального замедления частоты сердечных сокращений у плода.
Употребление матерью лекарственных препаратов и психоактивных веществ
Многие женщины беспокоятся о том, что прием лекарственных препаратов во время беременности может иметь негативные последствия для развивающегося плода. Однако планирующим беременность или беременным женщинам может потребоваться прием определенных лекарственных препаратов для защиты своего здоровья или здоровья плода. Как правило, это лекарственные препараты, которые необходимы для лечения текущей проблемы со здоровьем, например, повышенного артериального давления или диабета. Прежде чем начинать прием любого нового лекарственного препарата или менять принимаемые в настоящее время лекарственные препараты, беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом.
К некоторым распространенным рецептурным лекарственным препаратам, которые могут вызывать проблемы у плода, относятся:
инсулин при несоблюдении предписаний;
некоторые антидепрессанты (риски и польза должны обсуждаться с врачом);
противосудорожные препараты (лекарственные препараты, контролирующие судорожные припадки).
Курение или пассивное курение во время беременности может замедлять рост плода. Беременным женщинам нельзя курить и следует максимально избегать воздействия других источников табачного дыма.
Особенно опасен для плода алкоголь. Алкоголь повышает риск выкидыша, мертворождения, плохого роста плода, недоношенности и врожденных пороков. Примером чрезвычайно разрушительного влияния алкоголя является алкогольная фетопатия, которая приводит к пожизненной умственной отсталости, задержке развития и поведенческим нарушениям. Понятия безопасного количества алкоголя при беременности не существует.
Опиоиды, независимо от того, являются они рецептурными препаратами или запрещенными наркотиками (такими как героин, морфин, опиум, оксикодон, кодеин, гидрокодон, фентанил, гидроморфон, меперидин, бупренорфин и метадон), влияют на рост плода и могут вызывать симптомы отмены у новорожденного, которые начинаются через несколько часов или дней после рождения. Беременные женщины должны знать компоненты всех принимаемых ими болеутоляющих средств. При расстройстве, связанном с употреблением опиоидов, люди могут принимать метадон или бупренорфин для лечения опиоидной зависимости. Беременным женщинам, принимающим эти лекарственные препараты, следует регулярно посещать врача, являющегося специалистом по лечению лекарственной зависимости во время беременности. Новорожденным с синдромом отмены метадона может понадобиться более продолжительное лечение, чем новорожденным с синдромом отмены других опиоидов.
Кокаин повышает риск замедления роста плода и недоношенности. Преждевременное отделение плаценты от стенки матки (отслойка плаценты) чаще встречается у лиц, употребляющих кокаин, и может становиться причиной мертворождения или кислородного голодания и поражения головного мозга у плода. Поскольку кокаин сужает кровеносные сосуды, у плода он может вызывать инсульт или повреждение других органов.
Проблемы со стороны плода
Врожденные пороки или генетические аномалии могут поражать практически любую часть тела. Для диагностики большого числа этих пороков еще до рождения используются пренатальное ультразвуковое исследование или генетический анализ плода.
Проблемы после рождения
У некоторых новорожденных, особенно недоношенных, отмечаются проблемы, которые возникают или обнаруживаются после рождения. Нарушения могут влиять на различные системы органов в организме.
К некоторым нарушениям, которые влияют на легкие и дыхание, относятся:
К некоторым нарушениям, которые влияют на систему крови, относятся:
К некоторым нарушениям, которые влияют на уровень гормонов, относятся:
К некоторым нарушениям, которые влияют на желудочно-кишечный тракт и печень, относятся:
Существуют заболевания, которые влияют и на другие системы организма новорожденного, например, ретинопатия недоношенных, которая поражает глаза некоторых недоношенных новорожденных.
Диагностика
До рождения — ультразвуковое исследование, анализы крови и, иногда, визуализирующие исследования
После рождения — различные исследования
Некоторые проблемы у новорожденных можно диагностировать до рождения, если мать получает регулярный медицинский уход в период беременности. Другие проблемы диагностируются после рождения.
Диагностика проблем до рождения особенно полезна, если у плода несколько врожденных пороков. Родители могут запланировать со своим врачом рождение таких младенцев в больнице, способной предоставить более высокий уровень ухода за новорожденным, включая наличие отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).
Диагностические исследования до рождения (медицинский уход в период беременности)
Ультразвуковое исследование используется во время беременности для обнаружения многих проблем и для контроля роста и развития плода. Ультразвуковое исследование помогает врачам обнаружить патологические изменения в матке, подтвердить гестационный возраст, определить наличие двойни или тройни (или большего количества плодов), выявить определенные врожденные пороки и определить пол плода. Знание гестационного возраста плода помогает врачам отслеживать рост плода и знать, что нормально на каждой стадии беременности. Выявление врожденных пороков помогает родителям и врачам знать, чего ожидать, планировать беременность и готовиться к проблемам, которые могут возникнуть после рождения. Однако ультразвуковое исследование не является точным на 100 %. Некоторые дети рождаются с врожденными пороками, которые не были обнаружены с помощью ультразвукового исследования.
Существует несколько видов скрининговых анализов крови, которые могут быть выполнены для выявления генетических и других патологий у плода во время беременности. Обычно они выполняются в первом или втором триместре. Один из видов анализа крови называется бесклеточной нуклеиновой кислотой плода (бкДНК). Для анализа бкДНК исследуются небольшие фрагменты ДНК плода, которые присутствуют в крови беременной женщины в микроскопических количествах. Результаты анализа могут быть аномальными, если у плода имеется генетическая аномалия, например, синдром Дауна (трисомия 21), трисомия 18, расщелина позвоночника или некоторые другие аномалии.
Для измерения уровня определенных гормонов и белков могут проводиться другие анализы крови (см. Скрининг первого триместра и Скрининг второго триместра). Результаты анализа могут быть аномальными, если у плода имеется генетическая аномалия, например, синдром Дауна (трисомия 21), трисомия 18, проблема с формированием спинного мозга, называемая расщелиной позвоночника, или некоторые другие аномалии.
Если результаты ультразвукового исследования и анализа крови указывают на возможную проблему с плодом, врачи могут провести дополнительные анализы клеток плода с использованием образцов, взятых с помощью иглы из амниотической жидкости (амниоцентез), плаценты (биопсия ворсин хориона) или пуповины (чрескожный отбор пуповинной крови [кордоцентез]). Некоторые родители с повышенным риском рождения ребенка с генетическими аномалиями (на основании результатов генетического анализа родителей или пожилого возраста матери) могут принять решение о проведении амниоцентеза или биопсии ворсин хориона без предварительного проведения скрининговых анализов крови.
Эхокардиография плода (подробное исследование сердца с использованием специального ультразвукового аппарата) может проводиться для обнаружения некоторых пороков сердца.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) может быть использована для дополнительной оценки некоторых аномалий у плода, которые сначала были обнаружены с помощью ультразвукового исследования. МРТ может предоставить дополнительную информацию об аномалии и может быть полезна при оценке вариантов лечения.
Фетоскопия — это инвазивное исследование, которое проводится редко. Для этого исследования врачи вставляют в матку небольшой зонд с оптической системой (эндоскоп). На ранних сроках беременности эндоскоп можно ввести через шейку матки матери. На более поздних сроках беременности эндоскоп вводят через маленький разрез на животе матери, а затем через разрез на матке. Эндоскоп дает врачам возможность провести непосредственный осмотр плаценты и плода для обнаружения (и, иногда, лечения) заболеваний у плода.
Диагностика после рождения
После рождения медсестры и врачи проводят стандартное физикальное обследование новорожденного, измеряют уровень кислорода в крови и выполняют стандартные скрининговые исследования. Если у ребенка присутствуют аномальные результаты исследований, могут быть проведены дополнительные исследования, в том числе анализы крови, рентгенологические исследования, ультразвуковое исследование.
Если у плода или матери есть известная проблема со здоровьем или во время процесса родов возникло осложнение, необходимо дополнительное обследование.
В зависимости от гестационного возраста новорожденных делят на следующие категории: недоношенные, доношенные, рожденные с задержкой доношенные или переношенные.
Если масса или размер новорожденного не соответствует норме, может потребоваться дополнительное обследование. Новорожденных делят на три группы в зависимости от того, насколько их масса тела сопоставима с массой тела других новорожденных такого же гестационного возраста. Три группы:
Соответствуют гестационному возрасту (СГВ): от 10-го до 90-го процентиля массы тела, что означает, что они находятся среди 82 детей со средними показателями массы тела
Малые для гестационного возраста (МГВ): менее 10-го процентиля массы тела, что означает, что они находятся среди 9 детей с наименьшей массой тела из 100, родившихся в определенном гестационном возрасте
Большие для гестационного возраста (БГВ): более 90-го процентиля массы тела, что означает, что они находятся среди 9 детей с наибольшей массой тела из 100, родившихся в определенном гестационном возрасте
Классификации гестационного возраста и массы тела помогают врачам установить риск различных осложнений. Например, недоношенные новорожденные подвержены повышенному риску проблем с дыханием, поскольку их легкие могут быть развиты не полностью. Большие для гестационного возраста новорожденные могут быть подвержены повышенному риску низкого уровня сахара (глюкозы) в крови.
Лечение
Лечение специфических заболеваний у новорожденных рассматривается в других разделах.
Многие проблемы со здоровьем у новорожденных являются незначительными и разрешаются самостоятельно или требуют последующего амбулаторного наблюдения в течение нескольких недель после рождения. У некоторых новорожденных возникают более серьезные проблемы. Там, где доступен этот уровень оказания медицинской помощи, недоношенных или новорожденных с серьезными заболеваниями лечат в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)
ОРИТН — это специализированное отделение, которое объединяет группу медицинских специалистов и оборудование, необходимое для ухода за новорожденными с различными заболеваниями. Новорожденные могут нуждаться в такого рода специализированном уходе по следующим причинам:
Дыхательные расстройства
Низкий уровень сахара (глюкозы) в крови
Тяжелые инфекции (например, сепсис)
Врожденные пороки, требующие специализированного ухода или хирургического вмешательства
Сотрудники ОРИТН обычно работают под руководством неонатологов (педиатров, которые прошли специальную подготовку для лечения проблем у новорожденных). Большая часть ухода осуществляется специальными неонатальными медсестрами. В число других сотрудников могут входить педиатры, респираторные терапевты, социальные работники, фармацевты, физиотерапевты и трудотерапевты, специалисты по нарушениям речи и понимания языка, а также другой специализированный персонал. Во многих ОРИТН также работают врачи-практиканты и студенты. В зависимости от ухода, необходимого новорожденному, также часто привлекают узкопрофильных врачей терапевтических и хирургических специальностей.
В ОРИТН за новорожденными ухаживают в инкубаторах или в инфракрасных обогревателях, которые сохраняют тепло, давая возможность персоналу наблюдать за ними и лечить их. Новорожденных обычно подключают к мониторам, которые непрерывно измеряют частоту сердечных сокращений, дыхание, артериальное давление и уровень кислорода в крови. Им могут установить катетеры в артерию или в вену, находящиеся внутри пуповины, чтобы иметь возможность постоянно отслеживать артериальное давление, брать повторные анализы крови и вводить различные жидкости и лекарственные препараты.
Отделения ОРИТН очень отличаются. В некоторых ОРИТН есть палаты, в которых на одном большом пространстве находится много детей, в некоторых есть модули для нескольких детей, а в некоторых имеются отдельные комнаты для семьи и их ребенка. Независимо от планировки, персонал ОРИТН сконцентрирован на удовлетворении потребностей родителей иметь время и личное пространство, чтобы познакомиться со своим новорожденным, изучить его характер, что ему нравится, а что нет, и, в конечном итоге, узнать о специальном уходе, который они должны будут обеспечить в домашних условиях. Часы посещений отличаются, но обычно они гибкие, поэтому семьи могут проводить со своими новорожденными столько времени, сколько пожелают. Некоторые больницы имеют спальные места для родителей в самих больницах или поблизости. Во многих ОРИТН есть камеры, которые позволяют родителям видеть ребенка, даже если они не могут присутствовать в ОРИТН.
Иногда родители считают, что им нечего предложить своим новорожденным в ОРИТН. Тем не менее, их присутствие, в том числе физический контакт, общение и пение для новорожденного, имеет очень большое значение. Новорожденные слышат голоса родителей еще до рождения и привыкли к ним, поэтому нередко они лучше реагируют на попытки своих родителей успокоить их. Физический контакт (который также называют методом ухода «кенгуру»), при котором новорожденного кладут прямо на грудь родителю, доставляет комфорт новорожденным и укрепляет их связь с родителями.
Грудное молоко существенно снижает риск некротизирующего энтероколита (серьезного заболевания кишечника, которое может возникать у недоношенных новорожденных) и инфекций у недоношенных младенцев, а также обладает целым рядом свойств, полезных для здоровья всех младенцев (см. Преимущества грудного вскармливания). Персонал ОРИТН настоятельно рекомендует матерям кормить грудью или давать грудное молоко в бутылочке, когда позволяет состояние ребенка. В зависимости от гестационного возраста и медицинских проблем, младенцы в ОРИТН могут быть не в состоянии сосать грудь или пить грудное молоко из бутылочки, но в большинстве случаев они могут получать грудное молоко через зонд для кормления, который вводится через нос в желудок. Недоношенные младенцы неспособны сосать должным образом, и они не способны координировать сосание, глотание и дыхание. У доношенных младенцев в ОРИТН могут быть проблемы с дыханием или другие болезни, которые делают грудное вскармливание невозможным. Но поскольку грудное молоко, очевидно, является наилучшей пищей для новорожденных, матерям рекомендуют сцеживать грудное молоко, чтобы его можно было вводить ребенку через зонд для кормления или сохранять для дальнейшего использования.
Персонал ОРИТН понимает, что родители должны быть в курсе состояния новорожденного и ожидаемого течения болезни, плана лечения и предполагаемого времени выписки. Полезны регулярные беседы с медсестрами и группой медицинских специалистов. Многие ОРИТН также имеют социальных работников, которые помогают в общении с родителями и организации семейных и медицинских услуг.