A naturopatia, que busca suas práticas em muitas culturas, começou como um sistema formal de saúde nos Estados Unidos no início do século XX. Fundamentada na noção do poder curativo da natureza, a naturopatia dá ênfase:

À prevenção e tratamento de doenças por meio de um estilo de vida saudável

Ao tratamento da pessoa como um todo

À utilização da capacidade inata de cura do corpo

A naturopatia dá enfoque em descobrir a causa da doença e não simplesmente em tratar os sintomas. Alguns dos princípios desse sistema não são tão diferentes dos princípios de sistemas de cura tradicionais, como o ayurveda e a medicina tradicional chinesa. A naturopatia consiste em uma filosofia que abrange integralmente o sistema e integralmente a pessoa, que pode beneficiar pessoas com doença cardíaca, dor, diabetes tipo 2 e com problemas mentais e problemas de saúde crônicos.

A naturopatia usa uma combinação de terapias, incluindo o seguinte:

Dieta

Suplementação nutricional, geralmente por meio de infusão

Ervas medicinais

Acupuntura

Terapias físicas (tais como a terapia fria ou quente, ultrassonografia e massagem)

Terapias de interação mente-corpo

Terapia de exercícios

Hidroterapia (aplicações de água quente ou fria agitada)

Alguns profissionais praticantes da naturopatia defendem práticas que não são respaldadas por evidência científica. A hidroterapia é um exemplo disso. Além disso, alguns profissionais praticantes desaconselham a vacinação infantil, apesar de estudos terem demonstrado que a vacinação previne doenças e morte e que os benefícios da vacinação superam consideravelmente os riscos. No entanto, a Associação das Faculdades de Medicina Naturopática Credenciada (Accredited Naturopathic Medical Colleges, AANMC) incentiva o uso de vacinas de acordo com as diretrizes das autoridade responsáveis (incluindo o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos), incluindo a vacina contra a COVID (consulte AANMC Statement on COVID-19 Immunization).

Poucos estudos com desenho adequado em terapias naturopáticas foram realizados

(consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).