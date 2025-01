A homeopatia, desenvolvida na Alemanha no fim do século XVIII, é um sistema médico que se baseia no princípio de que o semelhante cura o semelhante (o termo, portanto, vem da união das palavras homeo [“semelhante” em grego] e patia [“doença” em grego]). Em outras palavras, acredita-se que se uma substância provoca uma doença quando ingerida em grandes quantidades, ela cura essa doença se for administrada em doses muito pequenas. A teoria é que essa dose minúscula estimula os mecanismos de cura do corpo (consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).

O objetivo da homeopatia é restaurar o fluxo da força vital inata do corpo. Os tratamentos são baseados nas características únicas de cada pessoa, incluindo seu estilo de vida, seus sintomas e a saúde geral.

Os remédios usados na homeopatia derivam de substâncias naturais, como extratos de plantas e animais e minerais. Acredita-se que essas substâncias estimulam a capacidade natural de cura do corpo. Os remédios são preparados diluindo cada vez mais essas substâncias. Muitos remédios homeopáticos são diluídos a tal ponto que não é possível detectar nenhuma das substâncias originais. Contudo, alguns remédios homeopáticos contêm outros ingredientes que podem afetar o organismo.

Não existe suficiente explicação científica sobre como os remédios ultradiluídos utilizados na homeopatia conseguem curar a doença. Não existe nenhum embasamento físico ou químico para dar respaldo ao princípio homeopático de que “semelhante cura semelhante”.

Você sabia que...

Nos Estados Unidos, os remédios homeopáticos são classificados pela Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) dos EUA como medicamentos de venda livre ou que exigem receita, mas a FDA exime esses remédios de terem que cumprir várias exigências que outros medicamentos precisam cumprir. Por exemplo, a identidade e a concentração de cada princípio ativo não precisam ser testadas pelo laboratório antes de o remédio ser colocado à venda. Além disso, os fabricantes de produtos homeopáticos não são obrigados a comprovar que os produtos são eficazes. Os remédios homeopáticos podem conter álcool, que costuma ser usado para diluir os medicamentos. Não há atualmente nenhum limite na quantidade de álcool que esses remédios podem conter.

É obrigatório ter o seguinte no rótulo:

A palavra "homeopático"

O nome do fabricante

Menção de pelo menos uma maneira como o medicamento pode ser usado

Instruções para um uso seguro

O princípio ativo e a quantidade de diluição (a menos que especificamente isento)

Alguns medicamentos homeopáticos estão disponíveis apenas com receita médica.

Usos medicinais da homeopatia A homeopatia tem sido utilizada para tratar diversos distúrbios, como alergias, sintomas respiratórios, problemas digestivos, dor musculoesquelética e vertigem. Estudos sobre a ação dos remédios homeopáticos sobre muitas dessas doenças já foram realizados. Evidências sugerem que os remédios homeopáticos não são eficazes.

Possíveis efeitos colaterais da homeopatia A maioria das pessoas consegue tolerar bem os remédios homeopáticos e tomá-los apresenta poucos riscos. No entanto, podem ocorrer efeitos colaterais, como reações alérgicas e tóxicas.