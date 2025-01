Suas utilizações propostas incluem

Alívio da dor, incluindo após procedimentos cirúrgicos ou odontológicos

Alívio da náusea e vômitos que costuma ocorrer durante a gravidez ou após a cirurgia ou quimioterapia

Tratamento da toxicodependência, síndrome do túnel do carpo, fibromialgia, dor de cabeça, dor lombar, fadiga e dor articular

Uma pesquisa em acupuntura é inerentemente difícil de ser realizada. A realização de um estudo com caráter cego (que evita que os participantes da pesquisa e os profissionais praticantes saibam qual pessoa recebeu qual tratamento) é algo desafiador nos estudos em acupuntura. A chamada "acupuntura" simulada (a inserção de agulhas em pontos diferentes dos usados na acupuntura) frequentemente pressiona os pontos de acupressão, o que faz com que seja difícil medir os efeitos da acupuntura. Estudos publicados sobre a acupuntura em algumas regiões, sobretudo na China, tendem a indicar um efeito mais positivo. É possível que eles estejam refletindo uma falta de imparcialidade, mas pode ser também que esses profissionais estejam praticando um esquema completo de medicina tradicional chinesa do qual a acupuntura é apenas um dos componentes.

A acupuntura é eficaz no tratamento de vários distúrbios e sintomas, embora sejam necessários mais estudos. Comparar a acupuntura com a acupuntura simulada como prática de controle é algo complicado, porque a terapia de comparação também é uma prática de relaxamento com um profissional. O placebo para a acupuntura pode consistir na utilização de bainhas opacas contendo uma agulha romba ou palito que é pressionado na pele, mas não é inserido nela, embora isso mesmo assim pressionaria os pontos de acupuntura. Muitos centros médicos acadêmicos e organizações de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde, continuam a investigar e a explorar a eficácia da acupuntura.