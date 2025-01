A hipnoterapia pode ser usada para tratar muitas doenças e sintomas nos quais fatores psicológicos podem influenciar os sintomas físicos:

Ondas de calor

Fobias

Certas síndromes de dores

Distúrbios do sono

Transtornos por uso de substâncias

Depressão

Alguns distúrbios da pele (por exemplo, verrugas)

Ansiedade

A hipnoterapia tem sido usada com algum êxito para ajudar algumas pessoas a parar de fumar e a perder peso. Ela pode reduzir a dor e a ansiedade durante procedimentos médicos em adultos e crianças e pode ajudar a reduzir os sintomas da síndrome do intestino irritável, dores de cabeça e asma. A hipnoterapia também pode ajudar a diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade de vida em pessoas com câncer.