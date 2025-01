Medicina tradicional chinesa (MTC)

A medicina tradicional chinesa teve a sua origem na China há muitos milênios e se baseia na teoria de que a doença é a consequência de um desequilíbrio da força vital (qi, pronunciada tchi) pelo corpo. O qi é restabelecido por meio do equilíbrio das forças opostas do yin (as forças escuras, femininas, negativas) e do yang (as forças iluminadas, masculinas, positivas) que se manifestam no corpo como calor e frio, interno e externo e deficiência e excesso. Várias práticas são usadas para preservar e restaurar o qi e, portanto, a saúde.

As práticas mais frequentemente usadas são

Acupuntura

Ervas medicinais

Qi gong

Outras práticas incluem dieta e massagem.

A medicina tradicional chinesa usa fórmulas que contêm misturas de ervas para tratar várias doenças. É difícil determinar se essas misturas são seguras e eficazes. Um problema é que a padronização e o controle de qualidade são praticamente inexistentes. Assim, pode ocorrer o seguinte:

A proporção das ervas na mesma mistura pode variar.

A quantidade de princípio ativo pode variar entre uma fonte de ervas para outra.

As misturas podem conter diversas outras substâncias (tais como substâncias produzidas por empresas farmacêuticas) ou podem estar contaminadas com metais pesados tóxicos.

Uma vez que pode haver tamanha variação entre as misturas e uma vez que há tantas misturas que poderiam ser estudadas, a maioria das pesquisas convencionais geralmente estuda uma erva, e não a mistura. Contudo, uma erva, quando utilizada isoladamente em vez de integrar uma mistura, pode não ser considerada eficaz pelos profissionais de saúde tradicionais

(consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).

Usos medicinais da medicina tradicional chinesa As misturas de ervas chinesas têm sido utilizadas para tratar síndrome do intestino irritável, síndrome de Tourette e muitos outros distúrbios. Na maioria das vezes, evidências de que essas misturas são eficazes são fracas ou inconclusivas, embora seja difícil obter evidências conclusivas devido à variabilidade dos tipos e composições das ervas usadas. Por exemplo, há alguma evidência sugerindo que a erva Astragalus pode melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão sendo tratadas com quimioterapia para câncer do pulmão. Contudo, ela não prolonga o tempo de vida nem desacelera a progressão do câncer. Nesses casos, é necessário realizar mais pesquisas para determinar se as ervas são eficazes.

Possíveis efeitos colaterais da medicina tradicional chinesa Cada erva e mistura pode ter seus próprios efeitos colaterais. Por exemplo, uma erva chamada “ma huang” (éfedra), um ingrediente de muitos remédios, é um estimulante que pode elevar a frequência cardíaca e a pressão arterial e, com isso, aumentar o risco de acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco. No caso de misturas de ervas, os efeitos adversos também podem ser causados pelas interações entre os princípios ativos.