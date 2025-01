Normalmente, o biofeedback é usado para tratar dor (incluindo dor de cabeça), estresse, ansiedade e insônia, bem como distúrbios do assoalho pélvico (que contribuem, por exemplo, para a incontinência urinária). O biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca também tem sido usado para melhorar o desempenho esportivo e para diversos distúrbios neurológicos ou de saúde mental (por exemplo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade [TDAH] e lesão cerebral traumática). O neurofeedback parece ser eficaz no desempenho cognitivo e no tratamento do TDAH.