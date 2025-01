Massoterapia

Os massoterapeutas ajudam os sistemas musculoesquelético e nervoso do corpo. Outros efeitos de cura da massagem incluem os benefícios do relaxamento e do toque humano, que são necessidades básicas que não são atendidas na vida de muitas pessoas. O valor terapêutico da massagem para muitos sintomas musculoesqueléticos é amplamente aceito. Foi demonstrado que a massagem ajuda ou alivia os sintomas no caso de:

Cefaleias

Dor (por exemplo, dor pós-operatória, crônica, musculoesquelética, cuidados de fim da vida, pélvica, de trabalho de parto, queimaduras, na demência)

Fibromialgia

Transtornos do humor (por exemplo, ansiedade, depressão)

O humor e sintomas em pessoas com câncer (por exemplo, dor, fadiga, estresse, ansiedade, drenagem linfática)

Sintomas em bebês prematuros (por exemplo, para promover o sono, o crescimento e o ganho de peso e para a saúde digestiva)

HIV/AIDS (por exemplo, qualidade de vida, estresse, função imunológica)

Os sintomas da doença de Parkinson (por exemplo, distúrbios do sono, dor, fadiga, ansiedade, sintomas depressivos e rigidez)