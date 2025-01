O ayurveda é o sistema de medicina tradicional da Índia, surgido há mais de 4.000 anos. Baseia-se na teoria de que a doença é o resultado do desequilíbrio da força vital do corpo ou do prana. O equilíbrio dessa força vital é determinado pelo equilíbrio entre as três qualidades do corpo, denominadas doshas: vata, pitta e kapha. A maioria das pessoas tem uma dosha dominante e o equilíbrio específico entre as três doshas é próprio de cada pessoa (consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).

Os profissionais praticantes avaliam a pessoa ao

Fazer perguntas sobre os sintomas, comportamento e estilo de vida

Observar a aparência geral da pessoa, incluindo os olhos, língua e pele

Tomar o pulso e inspecionar a urina e as fezes

Depois de ter determinado o equilíbrio das doshas, o profissional praticante cria um tratamento especificamente adaptado para cada pessoa. O ayurveda utiliza dieta, ervas, massagem, meditação, ioga e limpeza interna (eliminação terapêutica). A limpeza geralmente envolve a injeção de líquido no reto para provocar um movimento do intestino (um enema) ou a lavagem do nariz com água (lavagem nasal) para restaurar o equilíbrio dentro do corpo e com a natureza.

Usos medicinais do ayurveda Estudos têm sido realizados sobre o ayurveda, inclusive no tratamento da rinite alérgica, transtornos de saúde mental, problemas neurológicos, dor, artrite e diabetes; porém, assim como é o caso de estudos realizados em outros sistemas médicos integrais, é difícil realizar uma pesquisa de alta qualidade.

Possíveis efeitos colaterais do ayurveda Algumas das combinações botânicas usadas no ayurveda estão contaminadas com metais pesados (principalmente chumbo, mercúrio e arsênico) que podem causar intoxicação por metais pesados.