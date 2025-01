O reiki é um tipo de medicina energética originada no Japão. No reiki, o intuito dos profissionais praticantes é o de manipular a energia através das mãos e fazer com que a energia se movimente pelo corpo da pessoa para promover a cura. Os profissionais praticantes não tocam a pessoa, ou fazem um contato muito leve.

O reiki foi estudado para dor, artrite, câncer e transtornos do humor, sem gerar evidência suficiente para saber se ele é eficaz ou não. Ele aparenta ser seguro.