A reflexologia está relacionada com a massoterapia. A reflexologia se baseia na aplicação de pressão manual em algumas regiões específicas na palma da mão, no pé ou na orelha. Acredita-se que essas regiões correspondem a diferentes órgãos ou sistemas do corpo. Acredita-se que a estimulação dessas áreas elimina a obstrução da energia que está causando a dor ou os sintomas na região correspondente do corpo

A eficácia da reflexologia não foi demonstrada em estudos de alta qualidade. Evidências de baixa qualidade mostram que a reflexologia é eficaz para o controle da dor na medicina paliativa (para alívio dos sintomas e estresse em pessoas que estão gravemente doentes).

