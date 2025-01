Tipos de medicina complementar e alternativa

As terapias manipulativas e com base no corpo tratam vários problemas de saúde por meio da manipulação corpórea. Essas terapias incluem

Quiroprática

Manipulação osteopática

Ventosaterapia

Massagem

Moxabustão

Reflexologia

Gua sha (por exemplo, raspagem, cunhagem, raspagem terapêutica)

Essas terapias se baseiam na crença de que o corpo consegue se autorregular e se autocurar e que suas partes são interdependentes. Às vezes, a acupuntura também é considerada uma terapia manipulativa.

Algumas dessas terapias (ventosaterapia, raspagem e moxabustão) causam lesões que podem ser confundidas com sinais de trauma ou abuso. Considera-se que essas terapias estimulam a energia do corpo e permitem que as toxinas sejam eliminadas do corpo. No entanto, o grau de eficácia dessas terapias foi medido por um número muito reduzido de pesquisas de alta qualidade.