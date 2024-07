Quando appropriato, parto cesareo

Visti i problemi che possono scaturire da parti plurimi, i medici possono decidere in anticipo se procedere con un parto normale o cesareo.

Se il primo gemello ha una posizione normale (posizione cefalica e rivolto verso la schiena della donna), di solito viene partorito per via vaginale. Se non si trova in una posizione anomala o non è in sofferenza, il secondo gemello può generalmente essere partorito per via vaginale. Se il primo gemello è in una posizione anomala o se il secondo gemello si trova in una posizione anomala o in sofferenza, si ricorre al parto cesareo. Per i parti trigemini e per gli altri parti plurimi, i medici spesso eseguono il parto cesareo.