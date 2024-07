I medici prescrivono:

Analisi delle urine per cercare globuli bianchi e batteri in un campione di urina

Urinocoltura per crescere e identificare eventuali batteri presenti

Esami di diagnostica per immagini come ecografie, per esaminare la vescica e i reni del bambino

Per raccogliere un campione di urina di bambini più piccoli o dei neonati il medico inserisce un tubicino flessibile (catetere) attraverso l’uretra. Il campione di urina viene inviato a un laboratorio per verificare la presenza nelle urine di eventuali globuli bianchi e batteri. Si esegue inoltre un’urinocoltura per identificare il tipo di batterio e quale antibiotico utilizzare per ucciderlo.

Talvolta il medico prescrive alcuni esami per cercare un difetto congenito nelle vie urinarie del bambino. Di norma questi esami vengono effettuati se il bambino ha meno di 3 anni. Possono essere effettuati anche in bambini più grandi se hanno subito varie IVU o sono in condizioni gravi.

Il primo esame è in genere un’ecografia. In caso di problemi delle vie urinarie i medici possono effettuare un esame chiamato cistouretrografia minzionale che analizza i collegamenti tra vescica e reni. Viene inserito un catetere nella vescica attraverso l’uretra del bambino, come per raccogliere l’urina. Quindi si inietta nella vescica attraverso il catetere un liquido speciale visibile sulla radiografia e si registrano radiografie prima e dopo che il bambino ha urinato.