Panoramica sui disturbi ossei nei bambini

È opinione comune che le ossa siano solide, ma devono crescere assieme al resto del corpo del bambino. Le ossa dei bambini crescono a partire da aree tenere di cartilagine accanto all’estremità delle ossa, chiamate placche di crescita. Al termine della crescita, le placche di crescita diventano ossa solide, dopodiché le ossa non possono più crescere in lunghezza. Questo è il motivo per cui si smette di crescere in altezza alla fine dell’adolescenza. Sebbene le ossa si riparino da sole, per esempio dopo una lesione, la riparazione non coinvolge le placche di crescita.

Durante l’infanzia le lesioni alle placche di crescita possono provocare una crescita anomala dell’osso.

L’osteocondrosi è un gruppo di malattie delle placche di crescita che si verificano quando il bambino cresce rapidamente. Le cause dell’osteocondrosi non si conoscono con certezza, ma il disturbo sembra essere ereditario. L’osteocondrosi include la malattia ossea di Köhler, la malattia di Legg-Calvé-Perthes, la malattia di Osgood-Schlatter e la malattia di Scheuermann.