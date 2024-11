Misure per alleviare il dolore

Raramente immobilizzazione, iniezioni di corticosteroidi e trattamento chirurgico

I sintomi della malattia di Osgood-Schlatter si risolvono in genere dopo alcune settimane o mesi. Per alleviare il dolore, occorre astenersi dall’attività fisica eccessiva e non piegare le ginocchia in affondo. Tuttavia, i medici permettono ai bambini con malattia di Osgood-Schlatter di continuare a partecipare alle attività sportive, anche se avvertono dolore.

L’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), esercizi di allungamento muscolare e l’applicazione di ghiaccio sul ginocchio contribuiscono ad alleviare il dolore.

Raramente occorre immobilizzare la gamba con un gesso, può essere necessario iniettare un corticosteroide sottocute o eseguire interventi chirurgici che prevedono rimozione dei frammenti ossei, perforazione e innesto.