I sintomi principali di un ascesso retrofaringeo sono difficoltà e dolore alla deglutizione, febbre e aumento di volume dei linfonodi del collo. La voce è rauca e il bambino sbava. I bambini possono emettere un suono stridulo o ansimante durante l’inspirazione (stridore). Il collo può essere rigido e il bambino può tenere il capo inclinato.

L’ascesso può ostruire le vie respiratorie, rendendo difficile la respirazione. I bambini possono piegarsi in avanti, inclinare la testa e il collo all’indietro e muovere la mascella in avanti per facilitare la respirazione. Gli adulti possono avere un forte dolore al collo, ma non sempre stridore.

Le complicanze di un ascesso retrofaringeo comprendono ostruzione delle vie respiratorie, emorragia attorno all’ascesso, rottura dell’ascesso nelle vie respiratorie (con possibile ostruzione delle stesse) e polmonite. Si può inoltre verificare laringospasmo con ulteriore difficoltà respiratoria e si possono formare trombi nelle vene giugulari del collo. L’infezione può diffondersi al torace. A volte, infezione e infiammazione si diffondono nel torrente ematico, causando un’alterazione della funzionalità degli organi (una condizione detta shock settico).