Congestione e secrezione nasale

Il modo migliore per trattare la congestione e la secrezione nasale è di trattare il disturbo di base. Per alleviare i sintomi vi sono due approcci di base:

Decongestionanti (spray o pillole)

Antistaminici (pillole)

Gli spray decongestionanti in genere contengono ossimetazolina. I decongestionanti orali includono fenilefrina e pseudoefedrina. Gli spray decongestionanti non devono essere usati per più di uno o due giorni, per evitare una congestione di rimbalzo.

La vendita di pseudoefedrina è stata limitata in alcuni Stati degli Stati Uniti. La pseudoefedrina può essere utilizzata per produrre una forma di metamfetamina (metamfetamina in cristalli), uno stimolante che crea forte dipendenza.

Gli antistaminici possono essere assunti per sintomi dovuti a infezioni virali e reazioni allergiche. I medici spesso raccomandano la difenidramina per il raffreddore. Per le allergie, sono usati antistaminici con meno effetti collaterali, come la fexofenadina. Anche gli spray nasali cortisonici (come il mometasone) aiutano in caso di allergia.

I decongestionanti e gli antistaminici non sono raccomandati per i bambini di età inferiore ai 6 anni.