Gli esami includono

Esami audiologici

A volte, RMI o TC

I medici effettuano test audiologici su tutti i soggetti che evidenzino perdita dell’udito. I test audiologici aiutano i medici a comprendere il tipo di perdita dell’udito e a stabilire quali altri esami siano necessari.

L’audiometria rappresenta il primo esame per la valutazione dell’udito. Il soggetto indossa una cuffia che emette toni di diversa frequenza (tonalità) e rumori in uno o nell’altro orecchio. Il soggetto segnala quando sente un tono, di solito alzando la mano corrispondente. Per ogni tono, l’esame identifica la tonalità più bassa percepibile in ogni orecchio. I risultati vengono confrontati con quelli di riferimento per un udito normale. Poiché i toni forti diretti verso un orecchio possono essere sentiti anche dall’altro, a quest’ultimo si dirige un suono diverso da quello del test (generalmente un rumore bianco, ossia di fondo).

A volte, vengono eseguiti esami con diapason durante una prima valutazione medica, ma raramente da specialisti o audiologi, che hanno modi più precisi per valutare l’udito. Gli esami con diapason possono aiutare a distinguere tra sordità conduttiva e neurosensoriale. Il test di Rinne e il test di Weber sono due tipi di esami con diapason:

Il test di Rinne mette a confronto il livello di percezione dei suoni trasmessi dall’aria con quello dei suoni trasmessi attraverso le ossa del cranio. Per valutare l’udito tramite conduzione aerea del suono, il diapason viene sistemato vicino all’orecchio. Per valutare l’udito tramite conduzione ossea del suono, si posiziona la base del diapason in vibrazione sulla testa, cosicché il suono bypassa l’orecchio medio e raggiunge direttamente le cellule nervose dell’orecchio interno. Se si ha una riduzione dell’udito per conduzione aerea del suono ma l’udito per conduzione ossea è normale, si parla di perdita dell’udito conduttiva. Se si ha una riduzione dell’udito sia per la conduzione aerea del suono sia per quella ossea, si parla invece di perdita dell’udito neurosensoriale o mista. I soggetti con sordità neurosensoriale potrebbero necessitare di ulteriori valutazioni per escludere altre patologie, come la sindrome di Ménière o i tumori cerebrali.

Nella prova di Weber, si posiziona lo stelo di un diapason in vibrazione sulla sommità del capo, nel centro. Il soggetto indica in quale orecchio il tono è più alto. Nella sordità di conduzione unilaterale, il tono è più alto nell’orecchio affetto da perdita dell’udito. Nella sordità neurosensoriale unilaterale, il tono è più alto nell’orecchio normale perché il diapason stimola entrambi gli orecchi interni in modo uguale e il soggetto sente lo stimolo con l’orecchio sano.

L’audiometria vocale misura il volume al quale devono essere pronunciate le parole per essere comprese. Il soggetto ascolta una serie di parole di due sillabe, accentate allo stesso modo (spondei), come “felce”, “giglio” e “torta”, presentate a un volume diverso. Si registra il volume al quale si riesce a ripetere correttamente la metà delle parole (soglia dello spondeo).

La discriminazione, ossia la capacità di udire differenze tra parole con suono simile, viene verificata presentando coppie di parole monosillabiche simili. Il punteggio di discriminazione indica la percentuale di parole ripetute correttamente. I soggetti con sordità di conduzione in genere raggiungono un punteggio di discriminazione normale, sebbene a volume più elevato. In caso di sordità neurosensoriale, una discriminazione alterata potrebbe presentarsi a tutti i volumi. A volte, si esamina la capacità dei soggetti di riconoscere le parole all’interno di frasi intere. Questo esame aiuta a stabilire quali soggetti tra quelli che non ottengono risultati accettabili con un apparecchio acustico potrebbero ottenere un beneficio da un dispositivo impiantato.

La timpanometria accerta il livello di trasmissione del suono attraverso il timpano e l’orecchio medio. Questo esame non richiede la partecipazione attiva del soggetto ed è comunemente utilizzato per i bambini. Si posiziona delicatamente un dispositivo contenente un microfono e una fonte sonora all’interno del condotto uditivo, dove, con la variazione di pressione del dispositivo, le onde sonore vengono respinte dal timpano. Un risultato della timpanometria alterato è indicativo di una perdita dell’udito conduttiva.

La risposta uditiva del tronco cerebrale è un test che misura gli impulsi nervosi nel tronco cerebrale in risposta a uno stimolo sonoro inviato alle orecchie. L’informazione permette di determinare i tipi di segnale che il cervello sta ricevendo dalle orecchie. I risultati del test sono anomali nei soggetti affetti da alcuni tipi di sordità neurosensoriale e in quelli affetti da molti tipi diversi di disturbi cerebrali. La risposta uditiva del tronco cerebrale viene utilizzata nei neonati e può anche essere utilizzata per monitorare alcune funzioni cerebrali nei soggetti in coma o sottoposti a interventi di chirurgia cerebrale.

L’elettrococleografia misura l’attività della coclea e del nervo acustico per mezzo di un elettrodo posizionato sul timpano o al suo interno. Questo test e la risposta uditiva del tronco cerebrale possono essere impiegati per misurare l’udito nei soggetti che non riescono o non sono disponibili per rispondere al suono in maniera volontaria. Per esempio, questi esami sono utilizzati per rilevare una perdita dell’udito profonda (sordità) nei neonati e nei bambini molto piccoli.

Il test delle emissioni otoacustiche usa il suono per stimolare l’orecchio interno (coclea). L’orecchio stesso emette un suono d’intensità molto bassa, consono allo stimolo. Queste emissioni cocleari vengono registrate mediante apparecchi elettronici sofisticati, usati normalmente in molti asili nido per controllare la perdita dell’udito congenita nei neonati e per monitorare l’udito dei soggetti che assumono farmaci ototossici. Tale test viene utilizzato anche negli adulti per stabilire la causa della perdita dell’udito.

Quando raggiungono l'orecchio, le onde sonore confluiscono nell'orecchio esterno a forma d'imbuto e vengono incanalate nell'orecchio medio. All'ingresso dell'orecchio medio colpiscono la membrana timpanica, o timpano. Le vibrazioni risultanti attraversano quindi i 3 ossicini dell'orecchio medio (martello, incudine e staffa) e trasmettono il suono all'orecchio interno pieno di liquido, dove stimolano piccole cellule ciliate facendole piegare. Le cellule ciliate creano segnali che vengono inviati al cervello dove vengono interpretati come suoni. Per esaminare l'udito di una persona un audiologo, o specialista dell'udito, esegue una serie di esami dell'udito. Oggi questi esami vengono eseguiti con un dispositivo detto audiometro. L'audiometro emette suoni a varie frequenze estremamente precise e a livelli di intensità variabile. Un audiogramma è uno schema che mostra i livelli minimi dei suoni che un soggetto riesce a udire a ciascuna frequenza considerata nel test. Spesso, i pazienti vengono anche sottoposti a test per stabilire il grado di mobilità del timpano per trasmettere i suoni (timpanometria), il suono più basso in grado di scatenare il riflesso delle ossa dell'orecchio medio per poter udire (esami del riflesso acustico), la flessibilità delle cellule ciliate dell'orecchio interno (emissioni otoacustiche) e il loro grado di comprensione della lingua parlata (audiometria del linguaggio). I risultati di questi esami aiutano l'audiologo a stabilire la presenza e la gravità di un'eventuale diminuzione dell'udito.

Altri test possono misurare la capacità d’interpretare e comprendere un eloquio distorto, comprendere un messaggio ricevuto da un solo orecchio contemporaneamente a un messaggio competitivo ricevuto dall’altro orecchio, trasformare messaggi incompleti diretti a ciascun orecchio in un messaggio di senso compiuto e determinare la provenienza di un suono diretto contemporaneamente a entrambe le orecchie.

Per i soggetti il cui esame neurologico abbia un esito anomalo o i cui test audiologici presentino determinati risultati, è necessaria una RMI della testa con gadolinio. Questo tipo di RMI aiuta i medici a stabilire determinate patologie dell’orecchio interno, tumori cerebrali vicino all’orecchio o tumori dei nervi che escono dall’orecchio.

Molte cause genetiche di sordità causano anche problemi in altri sistemi di organi. Quindi, i bambini con perdita dell’udito inspiegabile devono sottoporsi anche a ulteriori esami, come un esame della vista, un elettrocardiogramma (ECG) per l’eventuale sindrome del QT lungo o altri esami organo-specifici, nonché a test genetici.