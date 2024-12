Farmaci come la meclizina o il lorazepam per alleviare le vertigini

Farmaci come la proclorperazina per alleviare il vomito

Talvolta, corticosteroidi come il prednisone

Liquidi per via endovenosa se il vomito persiste

Fisioterapia

Nei soggetti con neuronite vestibolare, il trattamento delle vertigini serve solo ad alleviare i sintomi e prevede farmaci come meclizina o lorazepam. Nausea e vomito possono essere alleviati mediante compresse o supposte contenenti farmaci che attenuano la nausea (come la proclorperazina). Questi farmaci devono essere usati solo per brevi periodi, perché l’uso prolungato può aumentare la durata dei sintomi, in particolare negli anziani. In aggiunta, vengono usati corticosteroidi per un breve periodo. Se il vomito si prolunga per molto, il soggetto può aver bisogno di soluzioni idroelettrolitiche per via endovenosa.

Anche se le vertigini spesso si risolvono in tempi relativamente rapidi (nell’arco di qualche giorno), la sensazione di capogiro può perdurare diverse settimane o mesi. In questo periodo i medici incoraggiano il soggetto a rimanere attivo. Può rivelarsi utile una forma specializzata di fisioterapia, chiamata terapia vestibolare.