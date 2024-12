Panoramica sull’orecchio interno

Il sistema vestibolare è composto da due sacche piene di liquido, dette sacculo e utricolo, e da tre condotti pieni di liquido detti canali semicircolari. Queste sacche e tubi raccolgono le informazioni sulla posizione e il movimento del capo. Il cervello usa queste informazioni per contribuire a mantenere l’equilibrio.

Il sacculo e l’utricolo si trovano nel vestibolo e contengono cellule che rilevano il movimento laterale della testa (orizzontalmente), rilevando l’accelerazione, oppure dall’alto in basso (verticalmente), rilevando la gravità.

I canali semicircolari sono tre tubi pieni di liquido piegati ad angolo retto tra di loro che rilevano la rotazione del capo. La rotazione del capo determina lo spostamento del liquido nei canali. A seconda della direzione del movimento della testa, lo spostamento del liquido sarà maggiore in un canale piuttosto che negli altri. I canali contengono cellule ciliate che rispondono a questo spostamento del liquido. Le cellule ciliate determinano impulsi nervosi che comunicano al cervello in quale direzione si muove il capo, in modo tale da poter eseguire un movimento appropriato per mantenere l’equilibrio.

Se i canali semicircolari non funzionano correttamente, come può verificarsi in caso di infezione delle vie respiratorie superiori o in altri disturbi transitori o permanenti, si può perdere il senso dell’equilibrio o sviluppare una falsa sensazione di movimento o di rotazione (vertigini).