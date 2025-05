Emangiomi epatici

L’emangioma è un tumore epatico benigno, composto da una massa di vasi sanguigni anomali.

(Vedere anche Panoramica sui tumori epatici.)

Negli Stati Uniti, nell’1-5% degli adulti sono presenti piccoli emangiomi asintomatici, che vengono solitamente rilevati dopo un’ecografia, una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) eseguite per un altro motivo (vedere Esami di diagnostica per immagini del fegato e della cistifellea). Questi tumori non richiedono trattamento.

Gli emangiomi sintomatici sono molto rari. I sintomi sono più probabili se gli emangiomi superano i 4 centimetri. Questi tumori possono causare malessere e gonfiore addominale e, meno frequentemente, inappetenza, nausea e sensazione di pienezza dopo un piccolo pasto o dolore.

Nei bambini, gli emangiomi spesso scompaiono da soli. A volte, però, gli emangiomi sono grandi e possono causare sintomi, come coagulazione diffusa e insufficienza cardiaca. Per questi tumori è necessario il trattamento, che può prevedere l’uso di farmaci (come i corticosteroidi), un intervento per bloccare l’afflusso di sangue all’emangioma (denominato embolizzazione selettiva dell’arteria epatica), talvolta un intervento chirurgico per rimuovere l’emangioma e, raramente, il trapianto di fegato.