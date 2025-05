Granulomi epatici

Esami di diagnostica per immagini del fegato

A volte biopsia del fegato

Il medico pone domande sull’uso di droghe e altre patologie in grado di causare granulomi; inoltre, esegue esami del sangue per valutare il fegato, nonché esami di diagnostica per immagini, come l’ecografia, la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI). Tuttavia, i riscontri potrebbero non essere indicativi e per confermare la diagnosi può rendersi necessaria una biopsia (la rimozione di un piccolo campione di tessuto epatico per l’esame al microscopio).

Per identificare la causa possono essere necessari altri esami, come le colture cellulari.